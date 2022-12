Buhlt der FC Bayern um ein HSV-Juwel?

IMAGO/ABS Michael Schwarz

David Leal Costa soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

In der Jugend des Hamburger SV gehört David Leal Costa zu den herausragenden Akteuren. In zehn Partien der U17-Bundesliga Nord/Nordost erzielte der Linksaußen bereits zwei Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Eine Bilanz, die nun namhafte Interessenten auf den Plan gerufen haben soll - darunter angeblich auch der FC Bayern.

Im Gespräch mit "fussballtransfers.com" bestätigt Lennart Müller, der Berater von HSV-Juwel Leal Costa, dass sein Schützling in den vergangenen Monaten nicht nur immer stärker in den Fokus der deutschen U17-Nationalmannschaft gerückt ist, sondern, dass auch einige Top-Klubs ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen haben.

Man freue sich "über das große Interesse", wird Müller zitiert, ohne dass der Name eines konkreten Interessenten fällt. Das Portal will jedoch erfahren haben, dass der FC Bayern zu den Klubs gehört, die Costa Leal auf dem Radar haben. Demnach mangelt es allerdings auch nicht an Alternativen: Neben dem deutschen Rekordmeister sollen "sämtliche portugiesische Spitzenvereine" den Youngster auf dem Zettel haben. Der Vater des Offensivtalents stammt aus Portugal.

Vertrag beim HSV endet im Sommer

Wie ernst das vermeintliche Interesse ist oder ob es sich um das berühmte Säbelrasseln handelt, muss sich freilich erst noch zeigen. Leal Costas Vertrag in Hamburg endet stand jetzt zumindest im Sommer 2023, der Rechtsfuß kann die Hanseaten somit ablösefrei verlassen oder einen möglichst lukrativen Profivertrag beim HSV unterzeichnen.

Aufs Gaspedal drückt Müller allerdings noch nicht. "Wir wollen uns für die Entscheidung die nötige Zeit nehmen", hebt der Berater hervor, der zudem lobt: "David hat sportlich und menschlich eine super Entwicklung genommen." Der Ausgang des Vertragspokers soll "völlig offen" sein.

Die besten Erfahrungen mit einem HSV-Überflieger hat man in München zuletzt allerdings nicht gemacht. 2019 sicherte man sich die Dienste von Fiete Arp, der einen glänzenden Start in seine Profikarriere hingelegt hatte und dem man eine große Zukunft voraussagte. An der Säbener Straße fand sich Arp allerdings niemals zurecht. Nach einer sehr ernüchternden Zeit folgte vor der laufenden Saison schließlich die ablösefreie Trennung.