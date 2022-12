Can beim BVB wohl weiter Verkaufskandidat

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Beim BVB nicht unumstritten: Emre Can

Emre Can hat bei Borussia Dortmund abermals ein durchwachsenes Halbjahr hinter sich. In den WM-Kader schaffte es der Profi nicht. Ein zeitnaher Abgang vom BVB ist offenbar nicht ausgeschlossen.

Emre Can hat seinen Status bei Borussia Dortmund als möglicher Wechselkandidat nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" nicht positiv verändern können. Im Gegenteil: Der Status des 28-Jährigen habe sich beim BVB intern gar verfestigt.

Schon in der vergangenen Transfer-Periode im Sommer hätte sich der BVB gesprächsbereit gezeigt, wären Angebote anderer Klubs eingetroffen, hieß es damals bei "Bild". Dies treffe nun auch mit Blick auf das im Januar beginnende Wechselfenster zu.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der beim BVB bisweilen auch in der Innenverteidigung zum Zug kommt, besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Mit seinem Gehalt gehört er im Kader zu den Großverdienern. Im Januar 2020 war er für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet worden.

Letztes DFB-Länderspiel für Can im Juni 2021

Der 37-fache deutsche Nationalspieler stand in der laufenden Saison unter Cheftrainer Edin Terzic lediglich dreimal in einer Anfangself in der Bundesliga. Insgesamt kam er auf zehn von möglichen 15 Einsätzen im Oberhaus. Somit ist Can noch weit vom eigenen Anspruch entfernt, bei Borussia Dortmund eine Führungsrolle einzunehmen.

Kritik am Dortmunder kam in den vergangenen Wochen und Monaten oftmals wegen seines bisweilen unkontrollierten Spiels auf. Vier Gelbe Karten holte sich Can in der laufenden Bundesliga-Saison bereits ab. Mitunter leistete er sich zudem leichtfertige Ballverluste oder technische Fehler.

Can, der im Juni 2021 sein letztes Länderspiel für den DFB absolvierte, ging während der Bundesliga-Pause mit Borussia Dortmund zunächst auf Asienreise. Vor der Winterpause steht für Can und Co. am Samstag ein Testspiel-Turnier in Bukarest auf dem Programm.