Würge-Skandal um ehemaligen SGE-Star

Der niederländische Erstligist FC Utrecht hat Trainer Henk Fraser mit sofortiger Wirkung von seinem Aufgaben entbunden. Der Grund dafür soll eine körperliche Auseinandersetzung des Coaches mit einem ehemaligen Spieler von Eintracht Frankfurt gewesen sein.

Seit Sommer trägt der ehemalige deutsche Nationalspieler Amin Younes das Trikot des FC Utrecht. Sportlich sorgte der 29-Jährige bislang kaum für Schlagzeilen. Erst viermal stand der quirlige Linksaußen für den Klub in der Eredivisie auf dem Rasen.

Jetzt ist der ehemalige Star von Eintracht Frankfurt dazu noch in einen, im wahrsten Sinne des Wortes, handfesten Skandal verwickelt. Wie die "AD" berichtet, sorgte eine Auseinandersetzung mit Younes für die Entlassung von Trainer Henk Fraser.

Die niederländische Zeitung behauptet, dass Fraser den gebürtigen Düsseldorfer gewürgt habe. Younes habe im Vorfeld des Streits während einer Trainingseinheit nur "herumgegammelt" und den nötigen Einsatz vermissen lassen. Im Anschluss daran habe der Übungsleiter seine Wut nicht mehr zurückhalten können und Younes am Hals gepackt.

Younes war bereits bei Eintracht Frankfurt als Skandal-Profi bekannt

Besonders skurril: Die Auseinandersetzung fand demnach bereits Anfang der Woche statt. Trotz des Eklats durfte Fraser mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Spanien fliegen.

Dort zog der technische Direktor Jordy Zuidam dem Bericht nach die Reißleine und feuerte den seit Sommer in Utrecht tätigen Trainer. Der "Telegraaf" berichtet, dass sich Fraser bereits von der Mannschaft verabschiedet habe.

Offiziell ist die Trennung aber noch nicht. Niederländische Medien berichten jedoch übereinstimmend, dass der Klub aus Utrecht noch am Mittwoch eine Presseerklärung veröffentlichen wird, welche die Entlassung bestätigen wird.

Bereits in der Vergangenheit sorgte Younes für Negativ-Schlagzeilen. So verweigerte er im März 2018 in Diensten von Ajax Amsterdam eine Einwechslung, lieferte sich beinahe einen Rechtsstreit mit dem SSC Neapel und wurde von Eintracht Frankfurt für die gesamte letzte Saison suspendiert.