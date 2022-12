Bericht: BVB-Star vor Absprung nach Portugal

IMAGO/Ralf Treese

Emre Can (l.) könnte den BVB im Winter nach Portugal verlassen

Wie für so viele andere BVB-Stars auch, verlief die Saison für Emre Can bislang überaus enttäuschend. Zwar kam der 28-Jährige regelmäßig zum Einsatz, seine Leistungen ließen aber oftmals zu Wünschen übrig. Ein Verkauf soll bei Borussia Dortmund längst kein Tabuthema mehr sein. Ein erster Interessent hat angeblich sogar bereits Gespräche aufgenommen.

2020 kam Emre Can vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin nach Dortmund. Zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen, zögerte der BVB nicht lange und verpflichtete den zentralen Mittelfeldspieler im Juni des gleichen Jahres für 25 Millionen Euro fest.

Wirklich rechtfertigen konnte der Deutsch-Türke diese Ablöse bislang nicht. Zu oft leistete er sich kapitale Schnitzer. Dazu offenbarte Can teilweise große Defizite im Spielaufbau.

Deshalb könnte die Zeit des 37-fachen deutschen Nationalspieler in der Ruhrpott-Metropole bereits in diesem Winter enden. Wie die "Ruhr Nachrichten" Anfang Dezember berichteten, ist Can einer der Verkaufskandidaten bei der Borussia. Mit Benfica Lissabon soll nun der erste Klub Interesse am Mittelfeldspieler bekundet haben.

Verlässt Emre Can den BVB auf Leihbasis?

Wie das portugiesische Online-Portal "La Gazzetta Express" berichtet, ist der Spitzenreiter der portugiesischen Primeira Liga an einer Verpflichtung von Can interessiert. Erste Gespräche der Klub-Bosse mit den Beratern des Bundesliga-Profis sollen demnach bereits stattgefunden haben.

Die Pläne des Vereins, der von Roger Schmitt trainiert wird, sähen vor, Can bis zum Ende der Saison auf Leihbasis zu verpflichten, so der Bericht weiter. Auch eine Kaufoption will Benfica Lissabon in den Deal integrieren, heißt es.

Ob sich der BVB auf ein solches Geschäft einlässt, ist allerdings fraglich. So soll die Borussia eher auf einen sofortigen Verkauf des Sechsers aus sein. Da sich aber angeblich bislang kein anderer Klub nach Can erkundigt haben soll, könnten die Schwarz-Gelben aber auch einem Leihgeschäft zustimmen, munkelt das portugiesische Portal.