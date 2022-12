Hertha-Star erklärt plötzlichen Abschied aus Berlin

IMAGO/M. Popow

Vladimir Darida (r.) spielt ab dem 1. Januar in Griechenland

Nach siebeneinhalb Jahren ist plötzlich Schluss bei Hertha BSC. Vladimir Darida hat den Hauptstadtklub während der Winterpause verlassen und beim griechischen Erstligisten Aris Saloniki angeheuert. Über die Gründe des Hertha-Abschieds klärte der Mittefeldspieler jetzt in einem Zeitungsinterview auf.

Nach einer derart langen Zeit im Hauptstadtklub sei ihm die Entscheidung, Hertha BSC zu verlassen, nicht unbedingt leicht gefallen, wie Darida im Gespräch mit der "Bild" verriet: "Hertha und die grandiosen Fans werden natürlich immer in meinem Herzen bleiben, Berlin natürlich auch. Das ist ja auch die Geburtsstadt meines Sohnes."

Dennoch sei der Wunsch nach einer neuen Herausforderung letztlich doch größer gewesen, wie der 32-Jährige betonte: "Ich will wieder Fußball spielen. Und ich möchte, dass mein Sohn Andreas den Papa im Fußball-Trikot auf dem Platz sieht – wie er seiner Leidenschaft nachgeht."

Bei Hertha BSC war das zuletzt nicht mehr möglich gewesen. Darida stand in der laufenden Spielzeit 2022/2023 nicht ein einziges Mal in der Berliner Startelf, wurde in drei Bundesliga-Partien lediglich eingewechselt. Zu wenig für die Ansprüche des weiterhin ehrgeizigen Tschechen, der bei Aris Saloniki in Griechenland bis Sommer 2025 unterschrieben hat.

Hertha-Routinier schlug andere Angebote aus

"Ich wollte gerne ins Ausland, noch einmal eine andere Kultur erleben. In Griechenland ist das Meer nicht weit, Saloniki eine tolle Stadt und Aris ein hervorragender Klub. Mein Ziel ist es, hier im Europapokal zu spielen und einen nationalen Titel zu gewinnen", klärte Darida darüber auf, warum die Wahl auf den Klub aus der griechischen Super League fiel.

Zuvor habe es laut dem Zeitungsbericht auch Angebote aus den USA von den Colorado Rapids und Houston Dynamo, aus der Türkei von Gaziantep und Basaksehir sowie Viktoria Pilsen und Sparta Prag aus seiner tschechischen Heimat gegeben.

In der Bundesliga bestritt Vladimir Darida für Hertha BSC und den SC Freiburg insgesamt 224 Partien und erzielte dabei 22 Tore.