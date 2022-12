BVB und FC Bayern im Wettstreit um Irland-Talent?

IMAGO/Vagelis Georgariou

Rocco Vata steht offenbar im Fokus von BVB und FC Bayern

Nachdem sich in den letzten Jahren vor allem Borussia Dortmund bei der Fahndung nach und vor allem beim Finden von Talenten hervortat, hat auch der FC Bayern längst die Gunst der Stunde erkannt und ist intensiv(er) auf der Suche nach hoffnungsvollen Nachwuchsspielern. Nun haben offenbar beide Fußball-Bundesligisten in Schottland einen Spieler ausgemacht, der es mal zu etwas bringen könnte: Rocco Vata. Scouts vom BVB und aus München sollen den jungen offensiven Mittelfeldspieler beobachtet haben.

In der Liga hat derzeit (mal wieder) der FC Bayern die Nase vorn, bei der Jagd nach hoffnungsvollen Talenten war zuletzt sehr oft Borussia Dortmund etwas besser. Doch die Münchner haben gelernt und beispielsweise in Jamal Musiala und Alphonso Davies absolute Top-Fußballer an Land gezogen. Gelingt dem deutschen Rekordmeister bei Rocco Vata ein weiterer Coup? Oder schlägt der BVB zu?

Vata jedenfalls soll nach einem Bericht von "Tuttomercatoweb" auf der Liste beider Klubs stehen. Nach Informationen des italienischen Portals haben sowohl FC Bayern als auch Borussia Dortmund es auf das irische Offensivtalent abgesehen, das es aus der Jugend des Celtic FC mittlerweile bis in den Profi-Kader geschafft hat und bereits einen ersten Kurzeinsatz in der Premiership absolvierte.

Sechs Minuten waren Vata, der in Glasgow geboren wurde, aber die irische Staatsbürgerschaft besitzt, vor Kurzem beim 4:0-Erfolg gegen Hibernian FC vergönnt.

Dort soll der offensive Mittelfeldmann sowohl von Scouts des BVB und der Münchner als auch von Beobachtern von Atlético Madrid unter die Lupe genommen worden sein.

BVB und FC Bayern interessiert: Vata überzeugt in dieser Saison

Ob die kurze Zeit für einen Eindruck gereicht hat, blieb offen. Zuvor überzeugte Vata jedenfalls bereits in der Zweitvertretung von Celtic und bei seinen Youth-League-Einsätzen.

Zehn Tore und eine Vorlage durfte der 1,75 Meter große Ire, der auch schon in der U19 seines Heimatlandes zum Einsatz kam, wettbewerbsübergreifend in 2022/23 für sich verbuchen.

Neben Dortmund, Bayern und Atlético sollen auch AC Mailand, Juventus Turin und AS Rom an Vata interessiert sein, der in Glasgow noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.