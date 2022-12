Medien: Inter buhlt um Star des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Noussair Mazraoui (l.) vom FC Bayern soll es Inter Mailand angetan haben

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar scheiterte Naoussair Mazraoui mit Marokko sensationell erst im Halbfinale an Frankreich. Mit seinen Leistungen bei der Titel-Kämpfen in Vorderasien hat sich der Außenverteidiger offenbar in den Fokus eines Top-Klubs gespielt.

Inter Mailand soll großes Interesse daran haben, den 25-Jährigen vom FC Bayern loszueisen. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport".

Demnach soll Denzel Dumfries bei den Italienern zum Verkauf stehen, Mazraoui von den Nerazzurri als passender Ersatz auserkoren worden sein.

Skurril: Zuletzt kursierten Gerüchte, der FC Bayern habe ein Auge auf Dumfries geworfen. Der Niederländer soll laut dem niederländischen Portal "FootballTransfers" in den Fokus der Münchner Planungen rücken, sollte Benjamin Pavard die bayerische Landeshauptstadt verlassen. Die "Gazetta dello Sport" schreibt ebenfalls von Avancen aus München.

Dass der FC Bayern Interesse an Dumfries zeigen könnte, scheint durchaus valide, dass der deutsche Rekordmeister im Gegenzug allerdings Mazraoui nach Mailand ziehen lassen würde, ist wohl ausgeschlossen.

Zum einen spielte sich der Rechtsfuß, der erst im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße wechselte, beim Bundesliga-Primus zuletzt immer mehr in den Vordergrund (18 Spiele/3 Vorlagen), zum anderen ist der Bayern-Kader auf den defensiven Außenpositionen ohnehin nicht gerade üppig besetzt. Würde man Dumfries holen und Mazraoui ziehen lassen, wäre kaum geholfen.

Mazraoui noch lange an den FC Bayern gebunden

Auch die Aussagen des Spielers selbst zeugen nicht von dem Wunsch, bald schon den nächsten Tapetenwechsel anzustreben. "Der Konkurrenzkampf hier ist enorm, es sind unglaublich gute Spieler beim FC Bayern, große Spieler. Man darf sich einfach keine Fehler erlauben. Diesen Fokus und diese Konzentration braucht man bei einem solchen Topklub. Das lerne ich hier", erklärte er Ende Oktober der "AbendZeitung".

Mazraouis Vertrag beim Serienmeister des deutschen Oberhauses endet erst nach der Saison 2025/26.