Sommers Weg zum FC Bayern frei? Gladbach findet Nachfolger!

IMAGO/Markus Ulmer

Jonas Omlin (l.) könnte nach Gladbach wechseln, wenn Yann Sommer (r.) beim FC Bayern unterschreibt

In die Suche des FC Bayern nach einem Ersatz für Stammkeeper Manuel Neuer kommt offenbar Bewegung: Einem Bericht zufolge hat Borussia Mönchengladbach einen Nachfolger für den Münchner Wunschspieler Yann Sommer gefunden.

Ein beim Skitourengehen erlittener Unterschenkelbruch setzt Bayern-Kapitän Manuel Neuer für den Rest der Saison außer Gefecht. Um die hochgesteckten Ziele nicht zu verfehlen, suchen die Verantwortlichen des Rekordmeisters deshalb nach einem geeigneten Ersatz.

Zuletzt kristallisierte sich mehr und mehr heraus, dass Gladbachs Yann Sommer die favorisierte Lösung des deutschen Branchenführers ist. Die Fohlen wollen ihrem Rückhalt jedoch erst die Freigabe erteilen, wenn sie selbst einen neuen Schlussmann an der Angel haben.

Laut "Bild" ist die Borussia mittlerweile fündig geworden: Sommers Schweizer Nationalmannschaftskollege Jonas Omlin könnte demnach noch im Winter an den Niederrhein wechseln.

Omlin nach Gladbach, Sommer zum FC Bayern?

Der 28-Jährige besitzt beim Ligue-1-Verein Montpellier HSC noch ein bis Ende Juni 2024 gültiges Arbeitspapier, als Ablöse werden rund sieben Millionen Euro gehandelt.

Dem Vernehmen nach stellen sich die französischen Verantwortlichen bei ihrem Leistungsträger bislang allerdings noch quer.

Nach "Bild"-Informationen winkt Omlin in Gladbach ein Vierjahresvertrag. In der Vergangenheit hatte der Torwart mehrfach betont, von einem Abenteuer in einer der Top-Ligen zu träumen - die Bundesliga dürfte seinen Ansprüchen gerecht werden.

Beim FC Basel war der Eidgenosse einst groß rausgekommen und zum Nationalspieler aufgestiegen. Seine Unterschrift ließ sich Montpellier im Sommer 2020 sechs Millionen Euro kosten.

Sollte er tatsächlich im Team von Trainer Daniel Farke aufschlagen, wäre der Weg für Yann Sommer frei. Der Routinier soll sich mit dem FC Bayern bereits auf die Rahmendaten einer Zusammenarbeit geeinigt haben.