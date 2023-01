Bei Abgang: Pavard-Landsmann bleibt wohl Nachfolge-Favorit

IMAGO/Stephane Pillaud

Malo Gusto könnte es zum FC Bayern ziehen

Benjamin Pavard selbst hat vor Jahreswechsel die Spekulationen um seine offene Perspektive beim FC Bayern befeuert. Der Rechtsverteidiger hatte öffentlich artikuliert, sich eine sportliche Zukunft abseits des deutschen Rekordmeisters vorstellen zu können. Die Münchner befassen sich derweil schon mit möglichen Nachfolge-Kandidaten.

Um im Falle eines tatsächlichen Pavard-Abschieds im kommenden Sommer keinesfalls unvorbereitet dazustehen, beschäftigen sich die Klubbosse des FC Bayern regelmäßig mit möglichen Pavard-Nachfolgern auf der rechten defensiven Außenbahn.

Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Malo Gusto. Das 19-Jährige wurde jüngst erneut von der Münchner "tz" als heißester Kandidat gehandelt.

Malo Gusto spielt im Trikot vom Olympique Lyon eine starke Saison in der Ligue 1 und hat sich in 2022/2023 endgültig als Stammspieler bei OL etabliert. In 14 Partien lief er für den Tabellenachten schon in der Startelf auf, ist zudem Stammspieler in der französischen U21-Nationalmannschaft.

Malo Gusto schon im letzten Jahr beim FC Bayern gehandelt

Der Pavard-Landsmann wurde schon im vergangenen Jahr erstmals beim FC Bayern gehandelt, nun könnte das Interesse des Herbstmeisters noch größer geworden sein.

Vertraglich ist Malo Gusto noch bis 2024 an Olympique gebunden. Die Lyoner dürften sich also durchaus gesprächsbereit zeigen, wollen sie für das hochveranlagte Eigengewächs noch eine neue Ablösesumme generieren.

Die Rechtsverteidiger-Position wird beim FC Bayern jüngst immer mehr zur Problemzone. WM-Fahrer Noussair Mazraoui musste zuletzt seine Teilnahme am Winter-Trainingslager der Bayern in Katar aus gesundheitlichen Gründen absagen. Der Marokkaner leidet seit einer Coronavirus-Infektion an einer Entzündung des Herzbeutels und wird voraussichtlich mindestens vier bis sechs Wochen lang ausfallen.