Einstiges Spanien-Juwel im HSV-Visier

Francisco Montero soll vom HSV umworben werden

Auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr ist der Hamburger SV offenbar in der türkischen Süper Lig fündig geworden.

Wie der TV-Sender "A Spor" berichtet, hat der HSV den Spanier Francisco Montero von Besiktas ins Visier genommen. Laut dem Portal "En Son Haber" haben die Rothosen und der türkische Topklub bereits über einen Deal verhandelt, eine Einigung konnte aber noch nicht erzielt werden.

Bei Besiktas spielt Montero in der aktuellen Saison kaum eine Rolle. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger stand erst in vier Pflichtspielen auf dem Platz.

Um dem ehemalige U21-Nationalspieler Spaniens Spielpraxis zu verschaffen, plant Besiktas dem Vernehmen nach eine Leihe.

Montero war in der Saison 2020/2021 von Atlético Madrid an den Klub aus Istanbul ausgeliehen. Im Sommer 2021 verpflichteten die Türken den Abwehrspieler fest. 750.000 Euro wechselten damals den Besitzer. Monteros Vertrag ist noch bis 2025 datiert.

Montero galt einst als großes Talent bei Atlético Madrid. Der 23-Jährige wurde in der Vergangenheit auch mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Der 1. FC Köln und der FC Augsburg sollen 2019 die Fühler ausgestreckt haben.

Boldt spricht über Transferpläne des HSV

Nach der Dopingsperre von Mario Vuskovic und der Verletzung von Jonas David (Muskelfaserriss im Oberschenkel) ist der HSV dringend auf Verstärkung in der Defensive angewiesen, will man das Ziel Aufstieg in die Bundesliga nicht aus den Augen verlieren.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt äußerte sich zuletzt zu den Transferplanungen der Rothosen.

"Der Winter-Markt ist schwierig. Wir haben viele, viele Namen diskutiert. Der Innenverteidiger ist sicherlich die größte Baustelle bei uns", sagte er der "Bild"-Zeitung und ergänzte: "Wir wollen jemanden verpflichten, der uns in der Rückrunde hilft. Wenn es ein paar Tage länger dauert, dauert es eben ein wenig länger. Wir arbeiten mit Hochdruck dran."