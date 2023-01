Blitz-Wechsel? Hertha BSC droht Abgang von Rekord-Transfer

IMAGO/O.Behrendt

Lucas Tousart (l.) ist Rekord-Transfer von Hertha BSC

Nach größeren Anlaufschwierigkeiten etablierte sich Lucas Tousart zuletzt als Leistungsträger und Führungsspieler bei Hertha BSC. Allerdings könnte ein Winter-Wechsel des Berliner Rekord-Transfers im Raum stehen.

25 Millionen Euro zahlte Hertha BSC im Sommer 2020 für Lucas Tousart an Olympique Lyon - ein Menge Geld, wobei wirtschaftlich damals in der Hauptstadt dank Investor Lars Windhorst noch Milch und Honig flossen.

Zu rentieren schien sich die gewaltige Investition zunächst nicht. Tousart hatte in Berlin arge Anpassungsschwierigkeiten. Die traditionell chaotische Gemengelage bei der Alten Dame, die anhaltende sportliche Talfahrt sowie damit zahlreich verbundene Trainerwechsel machten ihm die Eingewöhnung nicht leichter.

Erst in seiner zweiten Saison bei Hertha BSC zeigte Tousarts Formkurve nach oben. Unter Chefcoach Sandro Schwarz etablierte sich der Mittelfeldmann 2022/2023 endgültig als unverzichtbarer Leistungsträger.

In allen 14 Bundesligapartien nach abgesessener Sperre am ersten Spieltag stand Tousart in der Startelf. Zweimal führte er die Berliner in Abwesenheit von Marvin Plattenhardt sogar als Kapitän aufs Feld.

Hertha BSC: Abgang von Lucas Tousart "nicht unmöglich"?

Umso bitterer, dass Tousart bei seinem Ex-Klub Lyon offenbar hoch im Kurs steht: Noch im Winter will der Tabellenneunte der Ligue 1 den "verlorenen Sohn" wieder zurückholen, berichtet das Portal "Mediafoot" unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen. Ein Abgang Tousarts von Hertha BSC sei demnach "nicht unmöglich", Gespräche sollen zeitnah geplant sein.

Ein Argument für einen Wechsel: Während sich Lyon unter dem Frankreichs früherem Nationaltrainer Laurent Blanc noch leise Hoffnungen auf eine Aufholjagd in Richtung Europapokal-Ränge machen kann, stecken die Berliner als Bundesliga-15. einmal mehr im Abstiegskampf.