Brazzo rügt Bayerns Torwarttrainer wegen Nübel-Behandlung

IMAGO/Revierfoto

Hat sich ausführlich zur Torwart-Situation des FC Bayern geäußert: Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Der vom FC Bayern an die AS Monaco verliehene Torwart Alexander Nübel hat Kritik an Münchens Torwarttrainer Toni Tapalovic, gleichzeitig enger Vertrauter des verletzten Manuel Neuer, geübt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic rügte den Bayern-Coach nun.

Alexander Nübel war am Samstagabend zu Gast im "Aktuellen Sportstudio", wo er weitere Einblicke an seine letztlich geplatzte Rückkehr zum FC Bayern gab. Dabei äußerte der Schlussmann zugleich Kritik am Münchner Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Zwar sei das Verhältnis zum Vertrauten von Manuel Neuer vor seinem Wechsel nach Monaco "normal" gewesen. Doch: "Jetzt, wo ich in Monaco war, gab es nicht viel Kontakt. Ich glaube schon, dass man sich mehr hätte austauschen können."

Gleichwohl war Nübel bemüht, die Wogen zu glätten. "Ich glaube, man kann vieles aus der Welt schaffen, wenn man das Gespräch sucht", beschwichtigte der 26-Jährige.

Salihamidzic rügt Bayern-Torwarttrainer

Angesprochen auf die Worte von Alexander Nübel und die offenbar fehlende Unterstützung des Torwarttrainers wurde nun Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic sehr deutlich. Im Gespräch bei "Bild TV" rügte der Bayern-Boss seinen Mitarbeiter Tapalovic: "Das hätte so sein sollen, darüber werden wir intern sprechen."

Salihamidzic nutzte zugleich die Gelegenheit, Nübel für dessen "sehr gute Entwicklung" im Fürstentum zu loben. "Es war genau der richtige Schritt nach Monaco zu gehen. Natürlich wollte er Einsatzzeiten haben, hier war es nicht so, wie er es erwartet hatte. Deswegen hat er den Schritt gemacht."

Nübel sei jetzt eine andere "Persönlichkeit", so Salihamidzic außerdem. Der FC Bayern hatte vor der Verpflichtung von Yann Sommer zunächst daran gearbeitet, Nübel zurückzuholen. Die AS Monaco erteilte letztlich aber keine Freigabe.

Das Luxusproblem auf der Torwartposition in der kommenden Saison, wenn in Manuel Neuer, Alexander Nübel und Yann Sommer gleich drei Torhüter mit Stammplatz-Anspruch im Kader stehen, will er aber noch nicht jetzt lösen: "Er (Nübel, Anm. d. Red.) ist ja jetzt noch ein halbes Jahr da, dann ist er natürlich unser Torwart. Das werden wir dann managen."

"Manuel weiß, dass er einen Fehler gemacht hat"

Unterstützung sagte Salihamidzic derweil erneut dem verletzten Neuer zu: "Wir werden ihm alle Zeit der Welt geben und jeden Support geben, um wieder fit zu werden. Natürlich werden wir über alles andere auch sprechen."

Neuer hatte vor rund sechs Wochen beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch erlitten, er fällt bis zum Saisonende aus. Salihamidzic war nach eigener Aussage "sehr schockiert", als er den Anruf aus dem Krankenhaus bekommen hatte.

"Manuel weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, das ist doch klar, das tut ihm auch sehr leid", sagte der Sportvorstand über den folgenschweren Urlaub Neuers. "Das Wichtigste für uns und Manuel ist, dass er seine Verletzung auskuriert und dass er genauso stark zurückkommt, wie er vorher war."