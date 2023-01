Schalke nimmt Ex-BVB-Flirt ins Visier

Carlos Vidigal via www.imago-images.de

Joelson Fernandes soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben

Mit Tim Skarke, Michael Frey, Niklas Tauer und Jere Uronen hat der FC Schalke im aktuellen Transferfenster bereits vier Spieler unter Vertrag genommen. Ein weiterer Neuzugang könnte folgen.

Wie die portugiesische Sportzeitung "A Bola" berichtet, haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 ein Auge auf Joelson Fernandes von Sporting CP geworfen. Demnach streben die Königsblauen einen Kauf an.

Doch Schalke ist nicht der einzige Klub, der die Fühler nach dem 19 Jahre alten Flügelstürmer ausgestreckt haben soll. Auch dem FC Utrecht wird Interesse nachgesagt. Die Niederländer peilen eine Leihe mit anschließender Kaufoption an, so das Blatt.

Fernandes besitzt in Lissabon nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Sporting verfügt zwar über die Option, das Arbeitspapier des Angreifers um zwei Jahre zu verlängern, wahrscheinlich ist dieses Szenario allerdings nicht.

Für die Sporting-Profis absolvierte Fernandes erst vier Pflichtspiele. In der vergangenen Saison wurde das Eigengewächs zum FC Basel verliehen. Die Ausbeute in der Schweiz ist überschaubar: 23 Spiele, null Tore, drei Vorlagen.

Fernandes in der Vergangenheit beim BVB gehandelt

Nach seiner Rückkehr im Sommer wurde Fernandes in die zweite Mannschaft von Sporting degradiert. Doch auch dort kommt der U21-Nationalspieler kaum zum Einsatz.

Im Sommer 2020 wurde Fernandes bereits mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Mehrere Medien berichteten damals, dass der BVB den Stürmer als Nachfolger für Jadon Sancho unter Vertrag nehmen will. Zu einem Deal kam es aber nicht.

Verstärkt Wilson Isidor den FC Schalke 04?

Obwohl sein Vertrag im Sommer ausläuft und er kaum Spielpraxis bekommt, ruft Sporting ein hohes Preisschild für Fernandes auf. Fünf bis sechs Millionen Euro plus Boni fordern die Portugiesen dem Bericht zufolge. Eine Summe, die das Budget des FC Schalke 04 wohl deutlich übersteigen dürfte.

Eine weitaus günstigere offensive Verstärkung wäre der Franzose Wilson Isidor von Lokomotive Moskau. Laut "Sport1" steht der 22-Jährige vor einem Wechsel zu Schalke.

Trainer Thomas Reis erklärte am Montag auf Isidor angesprochen: "Ich kenne diesen Spieler, er hat eine sehr gute Dynamik. Wir sind dran, den Kader punktuell zu verstärken. Wir werden schauen, ob dieser Spieler machbar ist. Wir geben die Hoffnung nicht auf."