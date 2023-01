Rekord-Transfer? Poker um BVB-Wunschspieler immer heißer

IMAGO/Jose Breton

Zieht es Iván Fresneda zum BVB?

Eine Woche vor Schließung des Winter-Transferfensters nehmen die Personalplanungen bei Borussia Dortmund offenbar Fahrt auf. Die Anzeichen verdichten sich, dass der BVB noch einen weiteren Neuzugang verpflichtet.

Wie "Diario de Valladolid" berichtet, könnte Borussia Dortmund dem spanischen Erstligisten Real Valladolid einen neuen Rekord-Transfer bescheren.

Demnach bietet der BVB eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro Sockelbetrag plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen für den 18 Jahre alten Rechtsverteidiger Iván Fresneda. Auch englische Medien hatten zuletzt über diese Summe berichtet.

Dem Blatt zufolge seien Fresnedas Berater am Montag bei der Klub-Führung von Valladolid vorstellig geworden, um die Zahlen mündlich zu präsentieren, heißt es.

Schriftlich sei von Seiten des BVB allerdings noch keine Offerte beim Tabellen-18. von La Liga hinterlegt worden. Dieser Schritt könnte im Laufe des Dienstags jedoch erfolgen, heißt es.

BVB: Kommt Iván Fresneda erst im Sommer?

Ganz zufrieden ist Valladolid mit den BVB-Vorstellungen angeblich noch nicht. Die Vereinsbosse könnten versuchen, den Fixbetrag zu erhöhen, die variable Summe aber zu senken, so der Bericht. Ein Gesamtbetrag von 15 Millionen Euro soll allerdings wohl nicht überschritten werden.

Dem Vernehmen nach ist der BVB bereit, Fresneda zu kaufen und bis zum Ende der Saison wieder an Valladolid zu verleihen. Im Gegenzug soll für die Kaufsumme für jeden Einsatz des spanischen U19-Nationalspielers sinken.

Ab der Spielzeit 2023/2024 würde Fresneda nach diesem Modell dann dem BVB zur Verfügung stehen.

BVB-Konkurrenz aus der englischen Premier League

Zwar soll auch der FC Arsenal die Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Fresneda noch nicht aufgegeben haben. Die Dortmunder sind in dem Poker aber offenbar in der Pole Position.

Bislang überwies der BVB in der laufenden Transferperiode fünf Millionen Euro für Julian Ryerson an Union Berlin. Der norwegische Nationalspieler ist genauso wie Fresneda auf der rechten Abwehrseite beheimatet, kann aber auch links hinten sowie sogar im Mittelfeld spielen.