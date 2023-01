Das sagt Bynoe-Gittens zu den Sancho-Vergleichen beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jamie Bynoe-Gittens traf bei seinem BVB-Comeback

In seiner Zeit bei Borussia Dortmund startete Jadon Sancho auf der großen Fußball-Bühne so richtig durch. Sein Landsmann Jamie Bynoe-Gittens wird gerne als dessen Erbe beim BVB betrachtet. Was sagt der Youngster selbst zu den Vergleichen?

In seinen 104 Bundesliga-Partien für den BVB zeigte Flügelstürmer Jadon Sancho bisweilen Weltklasse-Leistungen, an die er seit seinem Wechsel zu Manchester United vor eineinhalb Jahren bisher nicht mehr herankommt. Die Schwarz-Gelben hoffen, in Jamie Bynoe-Gittens derweil einen "neuen Jadon Sancho" in den eigenen Reihen zu haben.

Am vergangenen Sonntag hatte der 18-Jährige nach über vier Monaten Verletzungspause im Heimspiel gegen den FC Augsburg endlich sein Pflichtspiel-Comeback für den BVB geben können. Besonders: Beim 4:3-Sieg über die bayrischen Schwaben traf Bynoe-Gittens zum zwischenzeitlichen 3:2 und ließ sich vor der Südtribüne im Signal Iduna Park feiern.

In der "Sport Bild" äußerte sich der gebürtige Londoner nun zu den lauter werdenden Stimmen, die ihn längst mit dem einstigen BVB-Durchstarter Jadon Sancho vergleichen.

Bynoe-Gittens singt Lobeshymne auf Ex-BVB-Star Sancho

Er verspüre zwar "eine unglaubliche Motivation, das zu schaffen, was Jadon hier schon erreicht hat". Allerdings zeigte sich Bynoe-Gittens bescheiden und betonte, dass die Vergleiche zwischen ihm und dem vier Jahr älteren Sancho hinken würden: "Jadon ist einer der größten Spieler, die je beim BVB gespielt haben, hatte speziell offensiv einen immensen Anteil an den Erfolgen in dieser Zeit."

In seinen knapp vier Jahren bei den Schwarz-Gelben hatte es Sancho auf weit über 100 direkte Torbeteiligungen gebracht, wurde mit dem BVB 2021 Deutscher Pokalsieger.

"Er hat vier Jahre lang die Fans begeistert. Ich bin noch ganz am Anfang und muss hart arbeiten, um mal an seine Werte heranzukommen", gab sich Bynoe-Gittens zurückhaltend, nachdem er für Borussia Dortmund gerade einmal neun Bundesliga-Spiele bestritten hat, davon erst drei von Beginn an.

Grundsätzlich störe sich Bynoe-Gittens an den Vergleichen mit seinem englischen Landsmann aber nicht, wie er selbst betonte: "Überhaupt nicht, er ist ein großartiger Spieler. Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich, unterscheiden uns aber auch. Jadon ist trickreicher und aktiver im Kombinationsspiel. Mein Spiel ist dafür etwas direkter."