Insider enthüllt: FC Bayern mit "guten Karten" im Kane-Poker

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Harry Kane steht beim FC Bayern weit oben auf der Wunschliste

Hartnäckig halten sich die Gerüchten um einen Wechsel von England-Star Harry Kane zum FC Bayern. Nachdem es zuletzt hieß, dass der Top-Stürmer für den Bundesliga-Spitzenreiter finanziell kaum stemmbar wäre, räumen neuste Medienberichten den Münchenern wiederum gute Chancen auf den Spurs-Kapitän ein.

Wer bekleidet in der kommenden Saison die Neuner-Position des FC Bayern? Wohl kaum einer Frage wird derzeit an der Säbener Straße so viel Bedeutung beigemessen wie dieser. Die wohl heißesten zwei Optionen: Eine Verlängerung mit Eric Choupo-Moting und ein möglicher Transfer von England-Kapitän Harry Kane.

Doch während die Verlängerung mit dem Kameruner dem Vernehmen nach bereits auf einem guten Weg ist, scheint ein Transfer des englischen Nationalstürmer noch in weiter Ferne. "Sky" hatte zuletzt sogar berichtet, dass eine Verpflichtung des Profis von den Tottenham Hotspur finanziell "echt schwierig" für den Rekordmeister werden würde.

FC Bayern: Chancen auf Kane von Vertragsverlängerung abhängig

Etwas anders sieht dies "Bild"-Reporter Christian Falk. Der Sportjournalist räumt den Münchenern "gute Karten" im Transfer-Poker um den 29-Jährigen ein, wie er im Podcast "Bayern Insider" verriet.

Bedingung dafür sei aber, dass die Vereins-Ikone sich mit den Spurs nicht auf eine Verlängerung des bis 2024 laufenden Vertrages einigen kann. Sollte dies nicht gelingen, haben sich die Londoner bereits intern darauf verständigt, ihren Top-Stürmer ziehen zu lassen. Das berichtete die "Sport Bild".

"Sie versuchen alles, um ihn zu halten. Aber Tottenham hat auch klargestellt, dass wenn er nicht verlängert er ins Ausland verkauft wird. Dort gibt es dann nicht so viele Vereine, die ihn bezahlen können und bei denen Kane große Titel gewinnen kann. Vor allem könnte er bei den Bayern auch um den Titel in der Champions League mitspielen", erklärte Falk.