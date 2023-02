Sabitzer sieht sich nach Blitz-Abschied "auf dem Höhepunkt"

IMAGO/Mladen Lackovic

Hat den FC Bayern fluchtartig verlassen: Marcel Sabitzer

Auf den allerletzten Drücker verließ Marcel Sabitzer den FC Bayern, ehe das Wechselfenster in der Premier League in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schloss. Der Mittelfeldspieler setzt seine Saison im Trikot von Manchester United fort, gezögert hat er nicht.

Manchester United hat Marcel Sabitzer vom FC Bayern bis zum Saisonende ausgeliehen und somit kurzfristig auf die schwere Verletzung von Mittelfeld-Stratege Christian Eriksen reagiert.

Dass der Deal überhaupt noch am so genannten Deadline Day über die Bühne, lag vor allem an der Spontanität des Österreichers.

"Manchmal muss man im Leben schnelle und wichtige Entscheidungen treffen. Von dem Moment an, als ich von dieser Möglichkeit hörte, wusste ich, dass es das Richtige für mich ist", sagte Sabitzer nach seiner Ankunft im Nordwesten Englands gegenüber Klubmedien.

FC Bayern: Das sagt Hasan Salihamidzic zum Wechsel von Marcel Sabitzer

Der Blitz-Transfer hatte sich erst im Verlauf des Dienstags abgezeichnet. Am Training des FC Bayern vor dem Pokalspiel bei Mainz 05 am Mittwoch (20:45 Uhr) nahm Sabitzer schon nicht mehr teil.

Nachmittags stieg er in ein Flugzeug in Richtung England. Erst spät in der Nacht vermeldeten beide Klubs dann Vollzug.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic verriet, dass United erst "zu Wochenbeginn" Interesse am Profi des FC Bayern hinterlegt habe. Man habe Sabitzers Wunsch nach mehr Spielzeit entsprochen und die Freigabe erteilt.

Marcel Sabitzer sieht sich "auf dem Höhepunkt"

Sabitzer dürfte wohl gleich am kommenden Samstag (16:00 Uhr) im Heimspiel gegen Crystal Palace sein Debüt für den aktuellen Tabellenvierten der Premier League geben.

"Ich bin ein wettbewerbsorientierter Spieler. Ich möchte gewinnen und dem Verein helfen, seine Ziele in dieser Saison zu erreichen", so der 28-Jährige.

Dass er seiner neuen Mannschaft prompt helfen kann, davon ist Sabitzer fest überzeugt: "Ich habe das Gefühl, dass ich als Spieler auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit bin und dass ich viel Erfahrung und Energie in die Mannschaft einbringen kann. Ich freue mich darauf, mit meinen neuen Mannschaftskameraden und meinem neuen Trainer anzufangen und den Fans von Manchester United meine Qualitäten zu zeigen."