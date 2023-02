Hoffnungsträger des FC Schalke 04 "fehlt noch ein bisschen"

IMAGO/RHR-FOTO

Thomas Ouwejan gab sein Comeback im Trikot des FC Schalke 04

Bis zu seiner Knieverletzung, die er sich vor knapp drei Monaten zugezogen hatte, galt Thomas Ouwejan als einer der größten Hoffnungsträger beim FC Schalke 04. Umso größer sind die Hoffnungen, die das Bundesliga-Schlusslicht nun mit dem bevorstehenden Comeback des Linksverteidigers verbindet.

Es war die wohl beste Nachricht für alle Anhänger des FC Schalke 04, die am Dienstag aus Gelsenkirchen vermeldet wurde: Thomas Ouwejan stand beim 6:0-Testspiel gegen die SG Wattenscheid 09 zum ersten Mal wieder unter Wettkampfbedingungen auf dem Rasen.

Knapp eine Stunde lang wirkte er im Parkstadion auf seiner angestammten linken Seite mit, wurde dabei für den harten Bundesliga-Alltag getestet.

Das erste Fazit vom Dienstagabend: Der Niederländer ist wieder einsatzfähig und könnte schon am kommenden Wochenende im Schalker Spieltagskader gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18:30 Uhr) stehen.

FC Schalke 04: Das sagt Thomas Reis über Thomas Ouwejan

Auch S04-Cheftrainer Thomas Reis zeigt sich erfreut über die Rückkehr Ouwejans, der unter seiner Regie bisher noch gar keinen Pflichtspieleinsatz bestritten hat.

Gleichzeitig warnte Reis vor einer zu hohen Erwartungshaltung an Ouwejan: "Bei Thomas hat man gesehen, dass er noch Bedarf hat. Ihm fehlt noch ein bisschen."

Er wisse aber, dass Spiele wie das gegen Wattenscheid "für den Kopf und das Zweikampfverhalten unheimlich hilfreich" seien.

Duo bald wieder in der Startelf des FC Schalke 04?

Bereits einen Schritt weiter als Ouwejan sind Rodrigo Zalazar und Alex Král. Beide wurden zuletzt beim 0:0 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln schon wieder eingewechselt.

Reis stellte dem Duo sogar wieder das Mitwirken in der Anfangsformation in Aussicht. "Wenn sie gesund sind, sind das natürlich Spieler, die man sich in der Startelf vorstellen kann", sagte der Schalker Chefcoach.