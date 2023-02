Medien: DFB-Aus für Weltmeister von 2014

imago sportfotodienst

Benedikt Höwedes (r.) war lange Jahre Kapitän des FC Schalke 04

Zwischen Benedikt Höwedes, langjähriger Kapitän des FC Schalke 04 und Weltmeister von 2014, und dem DFB stehen die Zeichen offenbar auf Trennung.

Nach Informationen von "Sport Bild" haben sich beide Partien darauf verständigt, die seit 2021 bestehende Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Eine offizielle Bestätigung der Personalie steht noch aus.

Höwedes war zuletzt im Teammanagement der Nationalmannschaft tätig, sein Vertrag beim DFB war jedoch am 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Der ehemalige Verteidiger des FC Schalke 04 fungierte im Verband als Bindeglied zwischen der Führungsetage und dem Team.

Dabei arbeitete Höwedes eng mit Oliver Bierhoff zusammen, der nach dem erneuten Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM 2022 in Katar seinen Hut als DFB-Direktor nehmen musste.

WM-Titel 2014 der größte Triumph für Benedikt Höwedes

In seiner aktiven Karriere absolvierte Höwedes insgesamt 44 A-Länderspiele. 2009 wurde der Abwehrmann mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister. Der größte sportliche Erfolg seiner Laufbahn gelang ihm zweifelsohne mit dem Triumph bei der WM 2014.

Unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw absolvierte Höwedes bei der Endrunde in Brasilien alle sieben Spiele und agierte hierbei in der für ihn ungewohnten Rolle des Linksverteidigers.

Abgang vom FC Schalke 04 im Jahr 2017

Im Jahr 2017 stand der Rechtsfuß letztmals für die DFB-Auswahl auf dem grünen Rasen. Im selben Jahr verließ er auch seinen Ausbildungsverein FC Schalke 04, zunächst auf Leihbasis Richtung Juventus Turin. Später zog er zu Lokomotive Moskau weiter.

Im Sommer 2020 beendete das Schalker Urgestein schließlich seine aktive Laufbahn, um sich im Sportmanagement zu versuchen. Ein Jahr später trat Höwedes sein Amt beim DFB an.

"Ich will lernen, wie eine Auswahlmannschaft gemanagt wird - und gleichzeitig meine Erfahrung an das Team und das Team hinter dem Team weitergeben", sagte der langjährige Schalker bei seiner Vorstellung. Wie es für Höwedes in Zukunft weitergeht ist noch offen.