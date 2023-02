Plötzlich Profiteur? So plant der FC Bayern mit Pavard

IMAGO/Revierfoto

Benjamin Pavard stand beim FC Bayern gegen Mainz in der Startelf

Eigentlich gilt Benjamin Pavard beim FC Bayern als Wechselkandidat. Trotzdem spielt der Abwehrmann unter Cheftrainer Julian Nagelsmann weiterhin eine wichtige Rolle. Ausgerechnet von der Ankunft von Neuzugang Joao Cancelo könnte der Franzose zusätzlich profitieren.

Am Deadline Day hätte es beim FC Bayern zu einem großen Knall kommen können. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge plante Inter Mailand die Verpflichtung von Benjamin Pavard.

Allerdings ließ der deutsche Rekordmeister die Nerazzurri abblitzen - und das aus gutem Grund.

Pavard steht bei Cheftrainer Julian Nagelsmann hoch im Kurs. Der 26-Jährige absolvierte in der laufenden Saison bereits 24 Pflichtspiele für den FC Bayern und stand dabei zumeist in der Startelf.

FC Bayern: Störgeräusche durch Benjamin Pavard

Trotzdem sorgte Pavard in den vergangenen Monaten für Störgeräusche. Vor der WM in Katar liebäugelte der Verteidiger öffentlich mit einem Abschied vom FC Bayern.

"Ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", meinte Pavard im Gespräch mit der französischen "L'Équipe".

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn konterte umgehend. "Bei uns kann keiner seinen Abgang mit Aussagen einleiten, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das gibt es bei uns nicht", erklärte der 53-Jährige im "Sky"-Interview.

Laut dem "kicker" hofft Pavard auf einen Wechsel zum FC Barcelona.

Die Katalanen könnten sich seine Vertragssituation zum Vorteil machen. Pavard ist nur noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden.

Nach Informationen der "AS" wäre der Defensivmann für die vergleichsweise geringe Ablösesumme von 15 Millionen Euro zu haben.

An der Säbener Straße haben sie den Kampf um Pavard zumindest nach außen hin noch nicht aufgegebene - vor allem nicht Julian Nagelsmann.

"Mit Benjamin plane ich wie die letzten Monate auch. Er ist weiter ein wichtiger Bestandteil", sagte der Coach vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05.

Benjamin Pavard profitiert von Neuzugang des FC Bayern

Beim K.o.-Duell mit den Rheinhessen stellte der Münchner Übungsleiter seinen Schützling dann von Beginn an auf, im Abwehrzentrum in einer Dreierkette. Die rechte Außenseite beackerte stattdessen Neuzugang Joao Cancelo.

Dank der Leihgabe von Manchester City wird Pavard beim FC Bayern die ungeliebte Rolle des Rechtsverteidigers wohl dauerhaft los sein. Stattdessen winken ihm häufiger Einsätze auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung.

Sollte Nagelsmann in der Defensive dauerhaft auf einen Dreierverbund setzen, wäre Pavard neben Landsmann Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt die erste Option. Winter-Neuzugang Daley Blind steht als Backup zur Verfügung.

Ob Pavard die Perspektive als Innenverteidiger zu einem Umdenken bezüglich seiner sportlichen Zukunft bewegt, bleibt abzuwarten.

"Wir werden natürlich Gespräche führen", kündigte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Rahmen des zurückliegenden Trainingslagers in Katar an. Pavard sei "ein sehr wichtiger Spieler für uns und wir haben noch Großes zusammen vor", so Salihamidzic. "So wie er es mir gesagt hat, fühlt er sich sehr wohl beim FC Bayern."

Jannik Kube