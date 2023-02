Hier läuft Eintracht vs. Darmstadt live im Free-TV

IMAGO/Oliver Vogler

Eintracht Frankfurt träumt vom ersten Titel im DFB-Pokal seit 2019

Derbytime im DFB-Pokal! Im Achtelfinale des wichtigsten Pokalwettbewerbs in Fußball-Deutschland trifft am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr) Eintracht Frankfurt auf den SV Darmstadt 98. Ein Nachbarschaftsduell, welches einen heißen Pokalfight verspricht. Wo läuft das Hessen-Derby am Dienstagabend live im TV und Stream?

Nominell gilt Eintracht Frankfurt in diesem Achtelfinal-Duell des DFB-Pokals naturgemäß als Favorit. Der Champions-League-Teilnehmer spielt zu Hause, will unbedingt eine Runde weiter und träumt insgeheim vom nächsten Triumph in dem Wettbewerb nach 2018.

Doch der SV Darmstadt 98 ist ebenfalls obenauf und befindet sich rechtzeitig zum Derby bei der Eintracht in Hochform. Die Tabellenführung in der 2. Bundesliga wurde zuletzt einmal mehr zementiert. Die Lilien um Cheftrainer Torsten Lieberknecht sind drauf und dran, zurück in das deutsche Fußball-Oberhaus zu stürmen.

Und auch im DFB-Pokal hofft Darmstadt auf den nächsten Coup, nachdem in den beiden bisherigen Runden schon der FC Ingolstadt (3:0) sowie Borussia Mönchengladbach (2:1) aus dem Weg geräumt wurden.

