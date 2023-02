S04-Stars krank und verletzt: Asamoah klärt auf

IMAGO/RHR-FOTO

Gerald Asamoah ist Lizenzspielerleiter beim FC Schalke 04

Die extrem lange Ausfallliste beim Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 ist in den letzten Wochen bereits deutlich kürzer geworden. Trotzdem fehlen den Gelsenkirchenern aktuell noch mehrere gestandene Profis erkrankt oder verletzt. Wie die Personalplanung derzeit aussieht, darüber informierte nun Schalkes Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah.

Der Ex-Nationalspieler wohnte am Dienstag wie üblich dem Training des Profi-Kaders unter Cheftrainer Thomas Reis bei. Dabei sprach Gerald Asamoah dann auch über einige S04-Akteure, der aktuell nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können.

Neben den Langzeitverletzten Justin Heekeren und Sebastian Polter ist das derzeit auch Mannschaftskapitän Danny Latza.

Nachdem den Mittelfeldspieler in der laufenden Saison schon mehrere Verletzungssorgen plagten und er in der laufenden Spielzeit erst viermal in der Startelf der Königsblauen stand, muss Latza momentan mit erneuten Knieproblemen passen.

Aufgrund einer Entzündung werde der 33-Jährige auch am bevorstehenden Bundesliga-Wochenende, wenn es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg geht, nicht wieder auf dem Rasen stehen. "Bei Danny wollen wir nichts überstürzen", meinte Asamoah gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Kaminski fehlt weiter im Schalker Mannschaftstraining

Mit Marcin Kaminski fällt gegenwärtig noch ein weiterer defensiver Routinier aus. Der Innenverteidiger ist nach Krankheit noch immer nicht voll belastbar und fehlte erneut beim Mannschaftstraining. Auch der 31-jährige Pole sei für das bevorstehende Wochenende noch keine Option, erklärte Asamoah: "Marcin soll diese Woche etwas ruhiger machen."

Der Abwehrspieler spielte in der laufenden Saison ohnehin noch fast keine Rolle bei den Knappen. Nachdem er in der Schalker Aufstiegssaison mit 31 Startelfeinsätzen noch quasi gesetzt war, bestritt er in 2022/2023 erst ein einziges Ligaspiel für die Königsblauen.