Eintracht Frankfurt bereitet sich auf Abgänge vor

IMAGO/Harald Bremes

Markus Krösche (l.) und Axel Hellmann müssen bei der SGE einen Umbruch managen

Nach überaus erfolgreichen Jahren steht bei Eintracht Frankfurt im Sommer womöglich ein schmerzhafter Umbruch bevor. Um den möglichen Verlust mehrerer Top-Stars abzufedern, hat die SGE aber längst ihre eigenen Fühler ausgestreckt.

Dass bei Eintracht Frankfurt inzwischen einige hochveranlagte Fußballer zu finden sind, ist der internationalen Konkurrenz nicht verborgen geblieben.

Leistungsträger wie Innenverteidiger Evan Ndicka und Kreativspieler Daichi Kamada zögern wegen des Interesse anderer Klubs schon länger mit ihrer Vertragsverlängerung und werden die Hessen wahrscheinlich im Sommer verlassen.

Angreifer Randal Kolo Muani spielte sich in dieser Saison auf das Radar des FC Bayern. Und auch bei Djibril Sow, der im Juli ins letzte Vertragsjahr geht, könnte eine Trennung bevorstehen.

Zumindest für die sich abzeichnende Baustelle im Mittelfeld liegt am Main allerdings wohl schon ein Lösungsvorschlag in der Schublade. Denn wie der "kicker" berichtet, hat die SGE jüngst Interesse an Dennis Geiger von 1899 Hoffenheim hinterlegt.

Flieht Geiger wegen der TSG-Krise zu Eintracht Frankfurt?

Der 24-jährige Zentrumsspieler ist nur noch bis Ende Juni an die Kraichgauer gebunden. Mit der Aussicht auf den internationalen Wettbewerb könnte sich der Achter womöglich im Zuge eines ablösefreien Wechsels zu den Adlern ködern lassen, so das Kalkül in Frankfurt.

Neben der Eintracht sollen allerdings auch andere Vereine um den früheren U21-Nationalspieler buhlen. Das Fachmagazin nennt Benfica und den FC Everton.

Zudem ist wohl auch eine Vertragsverlängerung des Eigengewächses bei der TSG noch nicht ausgeschlossen. "Wir sind in Gesprächen. Ich fühle mich in Hoffenheim extrem wohl, das brauche ich nicht alle zwei Wochen zu wiederholen", sagte Geiger im Dezember dem "kicker".

Gleichwohl dürfte die sportlich angespannte Lage in Hoffenheim auch bei ihm Spuren hinterlassen haben. Nach zuletzt neun Bundesligaspielen ohne Sieg musste Trainer André Breitenreiter gehen. Statt um Europa zu spielen, findet sich der Klub aktuell im Abstiegskampf wieder.