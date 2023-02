Endgültiger Bayern-Abschied? Sabitzer-Berater redet Klartext

IMAGO/Nigel Keene

Wurde vom FC Bayern an Manchester United verliehen: Marcel Sabitzer

Nach seinem Last-Minute-Wechsel zu Manchester United ist Marcel Sabitzer voll eingeschlagen. Der Leihspieler des FC Bayern fühlt sich in England sichtlich wohl, erklärt sein Berater.

"Marcel ist ein Topspieler. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass er schon so schnell so gute Leistungen bringt. Wer so viel Erfahrung hat wie Marcel, ob in der Champions League oder mit seinen mittlerweile über 60 Länderspielen, der braucht nicht lange, um sich bei so einem Klub und in so einer Liga zurechtzufinden", betonte Sabitzers Agent Roger Wittmann im Gespräch mit "Sport1".

Bei den Red Devils wurde der Österreicher von Trainer Erik ten Hag zuletzt als Sechser aufgeboten. Zwei Zu-Null-Siege in den vergangenen beiden Liga-Partien gegen Leeds United und Leicester City sprechen für Sabitzers positiven Einfluss. Jeweils durfte der 28-Jährige durchspielen.

"Er liebt diese englische Härte! Das war von vornherein klar, dass die Premier League super für ihn passt. Er ist ein aggressiver Spieler. Er macht dort genau das, was er kann. Und das ist dort eben auch gefragt", verriet Wittmann.

Beim FC Bayern war Sabitzer zuvor nur Teilzeitkraft gewesen. Deshalb ließ er sich trotz eines bis 2025 gültigen Arbeitspapiers nach Manchester verleihen. Dort sehe man jetzt "den Marcel aus Leipzig wieder", frohlockte sein Berater.

FC Bayern will Marcel Sabitzer wohl endgültig abgeben

Ob Sabitzer über den Sommer hinaus bei United bleibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. "Das werden wir sehen, wenn es so weit ist", stellte Wittmann klar.

Dem Vernehmen nach kann sich der FC Bayern einen Verkauf des Allrounders aber gut vorstellen, sofern ein Interessent mehr als die selbst einst gezahlten 15 Millionen Euro auf den Tisch legt.

Sammelt Sabitzer weiter so fleißig Pluspunkte, dürfte Manchester einer festen Verpflichtung auch nicht abgeneigt sein ...