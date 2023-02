Neuer Coach für den TSV 1860 München?

unknown

Jacobacci (l.) gelangen bei CS Sfaxien nur zwei Siege

Der kriselnde Fußball-Drittligist 1860 München steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung des Schweizers Maurizio Jacobacci als neuem Trainer.

Zuletzt hatte Sportchef Günther Gorenzel erfolglos die Löwen betreut und die Talfahrt nach der Entlassung von Coach Michael Köllner nicht stoppen können.

Am Freitag hatte es eine Nullnummer beim Halleschen FC gegeben, seit fünf Partien sind die Sechziger in der 3. Liga ohne Sieg. Zuletzt war auch Ex-Bundesliga-Trainer Achim Beierlorzer beim TSV gehandelt worden. Jacobacci war bis zur Trennung am 21. Februar in Tunesien bei CS Sfaxien tätig.