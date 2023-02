Schalke-Ultras äußern sich zu Angriff durch BVB-Hools

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Schalke-Ultras wurden vor Kurzem von Hooligans des BVB angegriffen

Die Hardcore-Fangruppe "Ultras Gelsenkirchen" des FC Schalke 04 hat sich zur vielbeachteten Attacke durch Hooligans des BVB, des 1. FC Köln und Rot-Weiss Essen geäußert, die sich vor Kurzem am Morgen vor der Abfahrt der Fans zum Auswärtsspiel bei Union Berlin ereignete.

Anhänger des FC Schalke 04 haben nach einem brutalen Angriff durch verfeindete Fan-Gruppen am vorletzten Wochenende mit mehreren Schwerverletzten im Nachhinein von einem "weiteren wichtigen Erfolg für Blau-Weiß" gegen eine "Koalition aus Rot und Gelb" gesprochen.

Was war passiert? Am frühen Morgen des 19. Februar spielten sich in einem Industriegebiet in der Nähe der Schalker Veltins-Arena in Gelsenkirchen wilde Jagdszenen ab, es gab brutale Prügeleien. Das zeigen unter anderem Internetvideos.

Laut Angaben eines Busunternehmers, der die Schalke-Fans nach Berlin bringen sollte, wurde auch ein Busfahrer mit starken Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Die "Ultras Gelsenkirchen" ordnen den Angriff durch Anhänger von Borussia Dortmund sowie durch Kölner und Essener in ihrem Fan-Schreiben mit dem Namen "Blauer Brief", das im Stadion beim Erfolg über den VfB Stuttgart (2:1) zu erwerben war, gelassener ein.

Der Aktion der verfeindeten Fan-Gruppen müsse man "klar Respekt zollen" schrieb die größte Ultra-Gruppe des königsblauen Revierklubs, die bei ihrer Abreise zum Gastspiel bei Union (0:0) überraschend aus dem Hinterhalt attackiert wurde.

Schalke-Ultras: "Ungebetene Gäste hatten einige Verluste"

"Ehrlicherweise brauchte man einen gewissen Moment, um sich zu sortieren, bevor man sich den Angreifern in den Weg stellte, den Angriff abwehrte und die Besucher geschlossen und deutlich dahin zurückjagte, wo sie hergekommen waren", so die Analyse der "Ultras Gelsenkirchen".

"Während man selber mit ein paar Blessuren davonkam, erlitten die ungebetenen Gäste einige Verluste und mussten Leute zurücklassen", lautete das Fazit der S04-Fans.

Deshalb habe man im Auswärtsblock in Berlin auch "Die Nummer 1 im Pott sind wir" angestimmt, was "wohl keiner weiteren Erklärung" bedürfe.

Pikant: Am 11. März (18:30 Uhr) gastiert der BVB beim FC Schalke 04 zum Revierderby.