Der FC Bayern hat PSG um Superstar Lionel Messi aus der Königsklasse geworfen

In der vergangenen Woche feierte der FC Bayern seinen bislang größten Erfolg der Saison 2022/2023: den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale mit zwei Siegen gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain - ein hoch verdienter, aber gar nicht so schwieriger Coup des deutschen Rekordmeisters, wenn es nach dem früheren Münchner Holger Badstuber geht.

Für Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar und Co. ist die aktuelle Königsklassen-Spielzeit bereits nach dem Achtelfinale beendet. Im Kräftemessen mit dem FC Bayern war PSG letztlich klar unterlegen. Beide Duell verloren die Franzosen.

Zwar war im Vorfeld erwartet worden, dass das Aufeinandertreffen der beiden Titelanwärter ein enges und spannendes Spektakel werden könnte. Doch bekanntlich kam alles ganz anders.

Holger Badstuber, einst lange Jahre im Abwehrzentrum des FC Bayern eine feste Größe, verriet nun in einem Interview, dass er von PSG ohnehin nie komplett überzeugt war.

"Paris war für mich trotz der großartigen Besetzung kein Top-Favorit. Bayern musste nicht einmal an ihre Grenzen gehen, um weiterzukommen – zumindest nicht im Rückspiel", stellte der 34-Jährige den Franzosen im Gespräch mit dem Portal "web.de" ein vernichtendes Zeugnis aus.

FC Bayern "immer Anwärter auf den Champions-League-Titel"

Für seinen Ex-Klub hatte Badstuber dagegen nur lobende Worte übrig. "Der FC Bayern gehört immer zu den Anwärtern auf den Champions-League-Titel. Das haben sie sich erarbeitet", hob der ehemalige Nationalspieler hervor.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann zähle "auf jeden Fall zu den Favoriten" auf den Gewinn des Henkelpotts, so Badstuber, der seine aktive Laufbahn im vorigen September beendet hatte.

Für den FC Bayern wird es derweil am Freitagmittag wieder spannend: Dann findet in Nyon (Schweiz) die Auslosung der Runde der letzten Acht in der Königsklasse statt.

Zuletzt hat der deutsche Branchenprimus den wichtigsten europäischen Klubwettbewerb in der Saison 2019/2020 gewonnen.