Elversberg nun fünf Spiele sieglos - BVB II gewinnt hoch

IMAGO/Sebastian Bach

Kein Sieger zwischen Elversberg und Halle

Die SV Elversberg hat zwar die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet, befindet sich aber weiter in einer Ergebniskrise. Im Heimspiel gegen den Halleschen FC kamen die Saarländer am Sonntag über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und haben 60 Punkte auf dem Konto.

Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg für den Spitzenreiter. Luca Schnellbacher (42.) traf zum Führungstor, Dominik Steczyk (51.) glich für Halle aus. Der Vorsprung vor Verfolger SC Freiburg II, der allerdings nicht aufsteigen kann, beträgt zwei Punkte.

Die Breisgauer hatten am Samstag 1:1 (1:1) beim VfL Osnabrück gespielt. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Borussia Dortmund II mit 4:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau.

Im Verfolgerduell gewann der SV Wehen Wiesbaden am Samstag 3:0 (0:0) gegen Waldhof Mannheim. Die Hessen liegen allerdings schon zehn Punkte als Dritter hinter Elversberg zurück. Der 1. FC Saarbrücken setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen Rot-Weiss Essen durch. 1860 München feierte durch ein 3:1 (2:0) bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue den ersten Sieg nach acht vergeblichen Anläufen.

Der MSV Duisburg und der SC Verl trennten sich 3:3 (2:2). Im Aufsteiger- und Kellerduell unterlag die SpVgg Bayreuth gegen den VfB Oldenburg 1:2 (0:1). Der Tabellenletzte SV Meppen blieb derweil unter seinem neuen Trainer Ernst Middendorp sieglos. In seinem dritten Spiel als Chefcoach sah der 64-Jährige am Freitagabend ein 1:3 (1:1) bei Viktoria Köln.