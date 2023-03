Verwirrung um mögliche Sahin-Rückkehr zum BVB

IMAGO/Joachim Bywaletz

Nuri Sahin wird beim BVB gehandelt

Laut einem Bericht aus der Türkei soll Borussia Dortmund Kontakt zu Ex-Profi Nuri Sahin aufgenommen haben. Der 34-Jährige ist seit Oktober 2021 Trainer bei Antalyaspor und könnte beim BVB in die Fußstapfen von Edin Terzic als Technischer Direktor treten. Dieser Posten ist frei, seitdem Terzic (wieder) Cheftrainer bei den Schwarzgelben ist. Doch in Deutschland werden die Spekulationen skeptisch beäugt.

Kehrt Nuri Sahin an seine frühere Wirkungsstäte bei Borussia Dortmund zurück, dorthin, wo die große Karriere des in Lüdenscheid geborenen Türken begann? Nach Informationen von "cnnturk.com" sollen die BVB-Verantwortlichen den 34-Jährigen telefonisch kontaktiert haben, um ihn von einem Engagement in seiner alten Heimat zu überzeugen.

Konkret soll Sahin dem Bericht nach in die Fußstapfen des heutigen Cheftrainers Edin Terzic treten und in Zukunft dessen Posten als Technischer Direktor bekleiden. Terzic hatte diesen im Sommer 2021 nach einem vorangegangenen halben Jahr als Interimscoach (für den entlassenen Lucien Favre) angetreten, weil der BVB sich bereits auf Marco Rose als Nachfolger festgelegt hatte.

Allerdings musste Rose nach nur einer Saison wieder gehen, so dass Terzic nun (erneut) sein Glück als Cheftrainer versuchen darf und die Stelle als Technischer Direktor dementsprechend seit Juli 2022 unbesetzt ist.

Doch ob Sahin dieser Job überhaupt reizt, ist fraglich. Der 34-Jährige, der in seiner Spieler-Karriere nicht nur beim BVB, sondern unter anderem auch beim FC Liverpool, Real Madrid und Werder Bremen aktiv war, ist seit Oktober 2021 Trainer und Fußballabteilungsleiter in Personal-Union beim türkischen Erstligisten Antalyaspor.

BVB: Verwunderung über Sahin-Gerüchte

Im letzten Jahr führte der ehemalige BVB-Profi den Klub zum Klassenerhalt und auch in dieser Saison steht Antalyaspor im gesicherten Mittelfeld der Süper Lig.

Nach Informationen der "WAZ" ist an dem Gerücht um eine Rückholaktion von Sahin wenig dran. Die Spekulationen hätten zu Verwunderung auf allen Seiten geführt, berichtet die Zeitung. Sahin wolle ohnehin seine Trainerlaufbahn weiter vorantreiben.

Mit Borussia Dortmund wurde Sahin 2011 Deutscher Meister, holte 2017 den DFB-Pokal und avancierte zum Publikumsliebling. Kein Wunder, dass eine Rückkehr zum BVB - in ferner Zukunft - der ausgewiesene Traum des Türken ist. Dann allerdings als Coach.

"Ich bin selbstbewusst genug, ich weiß dass ich Ahnung von der Materie habe und dass ich den Weg gehen kann", sagte Sahin im Sommer gegenüber den "Ruhr Nachrichten" zu einem Engagement in Dortmund und fügte an: "Es ist noch ein langer Weg."