Bayern-Leihgabe schwärmt von neuem Coach

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Marcel Sabitzer arbeitet bei Manchester United mit Erik ten Hag zusammen

Marcel Sabitzer wechselte im vergangenen Winter wenige Stunden vor dem Ende der Transfer-Deadline auf Leihbasis vom FC Bayern zu Manchester United. In England hat sich der Mittelfeldspieler in Windeseile akklimatisiert.

Obwohl er lange als Wunschspieler von Cheftrainer Julian Nagelsmann galt, saß Marcel Sabitzer beim FC Bayern oftmals nur auf der Bank. Seinem Anspruch als Leistungsträger und Führungsspieler wird er erst bei Manchester United so richtig gerecht.

"Ich weiß, was ich in meiner Karriere erreichen will", sagte Marcel Sabitzer gegenüber Vereinsmedien: "Ich will Titel gewinnen und bei großen Klubs etwas bewirken."

Sabitzer, der seit seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern im Sommer 2021 nur 15 Mal in der Bundesliga von Beginn an auflief, schloss in Manchester die Lücke, die die Verletzung von Mittelfeldspieler Christian Eriksen hinterlassen hatte. Durch die Rote Karte in der Premier League von Casemiro wurde Sabitzer in den vergangenen Wochen noch wichtiger.

Einen ersten Erfolg hat der Österreicher schon zu verzeichnen, gewann er mit United im Februar doch das Finale des League Cups. Durch seinen Treffer im FA-Cup-Viertelfinale gegen Fulham (3:1) haben die Red Devils zudem die Chance auf einen weiteren Pokalsieg in dieser Saison.

Sabitzer nach Bayern-Abschied in Manchester gut aufgenommen worden

Teammanager Erik ten Hag habe einen großen Anteil daran gehabt, dass die ersten Monate so gut verlaufen sind, so die Bayern-Leihgabe: "Der Manager arbeitet sehr hart, ist sehr strukturiert und hilft uns enorm mit seinen Spielvorbereitungen und seinem Training. Er ist ein sehr guter Trainer, sowohl auf taktischer als auch persönlicher Ebene."

Zudem, betonte der 28-Jährige, sei er von der Mannschaft extrem gut aufgenommen worden. Er habe schon "vom ersten Moment" an eine Verbindung mit seinen neuen Kollegen gespürt, "der Spirit in der Kabine" sei sehr positiv: "Es war einfach für mich hierherzukommen und Beziehungen zu den Jungs zu knüpfen. Ich genieße es, in der Gruppe zu sein."

Die Leihe von Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Manchester United ist noch bis zum Saisonende ausgerichtet. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.