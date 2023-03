Bayern entlässt Nagelsmann: Die richtige Entscheidung?

IMAGO/Moritz Mueller

Julian Nagelsmann steht beim FC Bayern vor dem Aus

Der FC Bayern München entlässt völlig überraschend seinen Cheftrainer Julian Nagelsmann wenige Tage vor dem Bundesliga-Kracher gegen den BVB. Was meint ihr: Ist das die richtige Entscheidung?

Julian Nagelsmann wird nach übereinstimmenden Medienberichten nicht mehr länger Trainer des FC Bayern sein. Wie der TV-Sender "Sky" berichtete, soll es am Freitag einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann von der Entlassung in Kenntnis gesetzt wird. Am Donnerstagabend konnte der 35-Jährige von seiner Entlassung aber schon in den Zeitungen lesen - von Frankreich über England bis Spanien.

Julian Nagelsmann war im Sommer 2021 als Nachfolger von Hansi Flick für die Rekordablöse von 25 Millionen Euro von RB Leipzig nach München gewechselt. In seiner ersten Saison als Bayern-Trainer gewann er die deutsche Meisterschaft, in seiner zweiten besteht noch die Chance auf den Gewinn des Triples aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Sein Vertrag ist eigentlich noch langfristig bis 2026 datiert.

Doch genau diese Ziele haben die Bosse des FC Bayern um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbar in Gefahr gesehen. Was meint ihr: Ist die Trennung von Julian Nagelsmann die richtige Entscheidung?

In Thomas Tuchel hat der FC Bayern Medienberichten zufolge bereits einen prominenten Nachfolger gefunden. Der ehemalige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea war im vergangenen September, ebenfalls sehr überraschend, vom Spitzenklub aus London vor die Tür gesetzt worden. Vier Monate zuvor hatte er mit dem FC Chelsea noch die Champions League gewonnen.

Heuert Tuchel nun beim FC Bayern an, bekäme das anstehenden Bundesliga-Spitzenspiel am 1. April zwischen seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und den in der Tabelle hinter den BVB gerutschten Münchnern weitere Brisanz.