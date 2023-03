Kehrtwende vor BVB-Kracher? Musiala zurück im Training

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Konnte das Lauftraining wieder aufnehmen: Jamal Musiala vom FC Bayern

Offensivspieler Jamal Musiala vom FC Bayern musste die Länderspiele gegen Peru (Samstag, 20:45 Uhr) und Belgien (Dienstag, 20:45 Uhr) wegen einer Muskelverletzung absagen. Einem Medienbericht zufolge galt ein Einsatz des Superstars im Spitzenspiel gegen den BVB am 1. April daher so gut wie ausgeschlossen. Doch offenbar liegt das Mitwirken des 20-Jährigen mittlerweile wieder im Rahmen des Möglichen.

Der FC Bayern bangt vor dem Duell um die Tabellenführung gegen Borussia Dortmund am 1. April (18:30 Uhr) um einen Einsatz von Offensivkünstler Jamal Musiala. Der deutsche Nationalspieler hatte sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, "Bild" spekulierte über eine Ausfallzeit von etwa zwei Wochen. Eine Teilnahme am Kracher gegen den BVB sei "intern fast als ausgeschlossen", berichtete "Sport Bild".

Ein Blick auf das Münchner Trainingsgelände des FC Bayern am Freitagvormittag dürfte die Stimmung der Münchner Fans aber deutlich aufhellen. Jamal Musiala drehte laut "t-online" am eigentlich für die zurückgebliebenen Bayern-Profis trainingsfreien Tag eine individuelle Laufeinheit. Ist ein Einsatz von Musiala im Duell gegen den BVB also doch nicht so unwahrscheinlich, wie bisher angenommen?

Jamal Musiala der torgefährlichste Spieler des FC Bayern

Bereits am vergangenen Dienstag hatte "Bild" Spekulationen aus dem Dortmunder Umfeld aufgegriffen, nach denen große Zweifel an der Diagnose Muskelfaserriss bestehen soll.

Ähnlich war zuletzt etwa auch Bayerns Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain vorgegangen, als es um die Schwere der Verletzung von Superstar Kylian Mbappé ging. PSG hatte zunächst öffentlich bekannt gegeben, dass der Franzose verletzt fehlen wird. Im Hinspiel war der Angreifer dann jedoch eingewechselt worden.

Jamal Musiala ist in dieser Saison der torgefährlichste Spieler des FC Bayern: Elf Mal traf der Nationalspieler in der Bundesliga selbst, acht Mal legte er für seine Kollegen auf. Nur Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt (22 Scorerpunkte) und Niclas Füllkrug von Werder Bremen (20) stehen in der Rangliste vor dem Münchner.