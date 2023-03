Flick bedauert Nagelsmann-Aus beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Hansi Flick war Nagelsmanns Vorgänger beim FC Bayern

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick bedauert den überraschenden Rauswurf von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München.

"Er bleibt ein herausragender Trainer", sagte Flick am Rande des U21-Länderspiels in Frankfurt gegen Japan bei "ProSieben MAXX": "Es ist schade, dass ihm die Chance genommen wird, drei Titel zu holen."

Der FC Bayern hatte am Freitag offiziell die Freistellung von Nagelsmann nach knapp zwei Jahren bestätigt.

Nachfolger wird der ehemalige Champions-League-Sieger Thomas Tuchel, der am Samstag vorgestellt und am Montag erstmals das Training leiten soll. Flick hatte in einer ersten Reaktion am Freitagmorgen "sehr, sehr überrascht" auf die Medienberichte vom Abend zuvor reagiert.