Gladbachs Transfer-Wunschliste enthüllt

Hugo Cuypers gilt als Top-Kandidat auf die Thuram-Nachfolge bei Gladbach

Borussia Mönchengladbach droht im Sommer ein großer Umbruch. Besonders die Abgänge von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini stellen die finanziell gebeutelten Fohlen vor eine schwere Aufgabe. Doch jetzt ist eine Liste mit potenziellen Schnäppchen durchgesickert, die die beiden Stammspieler im Sommer ersetzen könnten.

Im Sommer wird Gladbach mit Ramy Bensebaini und Marcus Thuram zwei absolute Stammspieler ersetzen müssen. Geld für einen gleichwertigen Ersatz steht Sportdirektor Roland Virkus aber nicht zur Verfügung. Daher müssen sich die Fohlen auf dem Transfermarkt nach Schnäppchen umsehen, denen man eine Entwicklung zur Stammkraft in der Bundesliga zutraut.

Laut "Bild" sollen derzeit insbesondere drei Kandidaten von den Gladbachern genau beobachten werden. Mit Cédric Itten und Hugo Cuypers stehen zwei Stürmer auf der Wunschliste der Borussia. Dazu gesellt sich mit Faitout Maouassa ein pfeilschneller Linksverteidiger.

Wie ersetzt Gladbach Thuram und Bensebaini?

Konkret soll es aber bislang mit keinem der drei Kandidaten geworden sein. Dennoch soll die Spur zu Maouassa derzeit am heißesten sein. Der 24-Jährige beackert derzeit noch die linke Seite beim Montpellier HSC und kommt in dieser Saison bereits auf acht Torbeteiligungen in der Ligue 1. Fünf Millionen Euro würde der Abwehrspieler wohl kosten, der sich zunächst wohl hinter Luca Netz anstellen müsste.

Als Top-Kandidat für den Sturm gilt unterdessen Cuypers, der momentan mit 16 Treffern die Torjägerliste anführt. Das Problem: Der 26-Jährige steht noch bis 2026 beim KAA Gent unter Vertrag. Ein Schnäppchen würde der spielstarke Mittelstürmer daher wohl keinesfalls werden. Rund acht Millionen Euro müssten die Gladbacher laut "Bild" wohl auf den Tisch legen.

Sollte dies die finanziellen Mittel der Borussia überschreiten, stünde wohl Itten als Ersatz parat. Der Schweizer begeistert in dieser Saison mit 14 Toren und sieben Vorlagen für die Young Boys Bern und wäre wohl bereits für eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro zu haben.