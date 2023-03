Ex-Coach des FC Bayern winkt bereits neuer Job

IMAGO/Ulrich Wagner

Dino Toppmöller (r.) arbeitete beim FC Bayern als Assistent unter Julian Nagelsmann

Im Zuge der Trennung von Julian Nagelsmann musste auch dessen Assistent Dino Toppmöller beim FC Bayern die Koffer packen. Einem Bericht zufolge könnte der 42-Jährige aber schon bald einen neuen Job antreten - diesmal als Cheftrainer!

Obwohl für den FC Bayern noch das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League drin ist, hat sich der Verein in der vergangenen Woche von Coach Julian Nagelsmann und seinen Assistenten Xaver Zembrod und Dino Toppmöller getrennt.

Letzterer könnte demnächst schneller als gedacht wieder im Rampenlicht stehen: Wie der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri berichtet, steht Toppmöller beim kriselnden Königsklassen-Achtelfinalisten FC Brügge hoch im Kurs.

🇧🇪 Et si le C4 de #Nagelsmann au #Bayern changeait le destin de… Son adjoint ?!

🇩🇪 Libre, l’Allemand de 42 ans, Dino #Toppmoller intéresse la direction du #Clubbrugge - préparant l’après Rik #DeMil - et a ouvert des discussions en vue de la saison prochaine.

⏳À suivre. #mercato pic.twitter.com/SDhs6C3mwl — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) 28. März 2023

Mehr noch: Zwischen dem bisherigen Co-Trainer und dem Traditionsklub sollen derzeit bereits Gespräche laufen. Angepeilt sei eine Zusammenarbeit ab Sommer.

Dino Toppmöller beim FC Bayern die rechte Hand von Julian Nagelsmann

In der laufenden Spielzeit hat Brügge schon zwei Coaches verschlissen. Trotz einer bärenstarken Gruppenphase in der Champions League wurde Carl Hoefkens kurz vor dem Jahreswechsel von seinen Aufgaben entbunden. In der Liga war der erfolgsverwöhnte Verein zuvor ins Mittelfeld abgerutscht.

Sein Nachfolger, der frühere englische Nationalspieler Scott Parker, schaffte den Turnaround ebenfalls nicht und musste bereits nach 67 Tagen wieder gehen. Bis zum Saisonende hat Rik De Mil nun die Zügel in der Hand.

Dem Vernehmen nach soll Toppmöller dann übernehmen und Brügge wieder an die Spitze führen. Der Übungsleiter hat sich in Leipzig und München als rechte Hand von Julian Nagelsmann einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Im Winter wurde er u.a. beim VfB Stuttgart gehandelt, als die abstiegsbedrohten Schwaben einen Retter suchten. Die Wahl fiel letztlich auf Bruno Labbadia - auch, weil der FC Bayern Toppmöller damals (noch) nicht ziehen lassen wollte.