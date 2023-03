Schalker Fanliebling lästert über nächsten Gegner

imago sportfotodienst

Marco Höger genießt bei den Fans des FC Schalke 04 Kultstatus

Am Samstag will der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Kein leichtes Unterfangen, schließlich befindet sich auch die Werkself momentan im Aufwind. Der frühere Knappen-Profi Marco Höger glaubt dennoch fest an einen Dreier der Königsblauen.

In der Rückserie hat der FC Schalke in der Fußball-Bundesliga eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Zwar belegt das Team von Trainer Thomas Reis nach 25 Spieltagen noch einen direkten Abstiegsplatz, das rettende Ufer ist nach acht ungeschlagenen Partien in Folge aber in Sichtweite.

Am Samstag reist nun Bayer Leverkusen in die Veltins-Arena - und zwar mit mächtig Rückenwind: Vor der Länderspielpause schlugen die Rheinländer den großen FC Bayern verdient mit 2:1 und besiegelten so das Aus von Coach Julian Nagelsmann.

Sicher ist: S04 wird erneut eine Top-Leistung benötigen, um auch am Wochenende etwas Zählbares mitzunehmen. Abwehr-Stabilisator Moritz Jenz wird dabei allerdings fehlen.

Der einstige Schalker Derbyheld und Fanliebling Marco Höger ist trotzdem überzeugt, dass gegen Bayer etwas drin ist. "Es ist ja oft so, gerade in jüngerer Zeit, dass Mentalität über Qualität triumphiert. Wenn die Mannschaft weiter so auftritt wie zuletzt, ist auch auch gegen Leverkusen was drin", machte der 33-Jährige den Knappen in der "WAZ" Mut.

Höger über FC Schalke 04: "Die Euphorie ist wieder da"

Den Aufwärtstrend in Gelsenkirchen hat Höger generell mit Freude zur Kenntnis genommen. "Man spürt bei den Jungs sehr, sehr deutlich, dass die Euphorie wieder da ist", betonte der aktuell verletzte Mannheim-Profi, der zu seinem ehemaligen Arbeitgeber nach eigener Aussage immer noch "eine sehr starke emotionale Verbindung" hat.

Als Faustpfand im Kampf um den Ligaverbleib sieht Höger den Hexenkessel Veltins-Arena. "Gerade in den verbleibenden Heimspielen, mit diesen Fans im Rücken, ist Schalke für die letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut aufgestellt", schwärmte der Routinier, der sich eine kleine verbale Spitze Richtung Leverkusen nicht verkneifen konnte: "So eine Wucht kennt man bei Bayer von den eigenen Heimspielen eher nicht."