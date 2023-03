Terzic verrät: BVB-Aufschwung auch wegen "Scheißtabelle"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

BVB-Coach Edin Terzic will den FC Bayern hinter sich lassen

Vor dem Bundesliga-Kracher am Samstag beim FC Bayern, das durch den Trainertausch von Julian Nagelmann zu Thomas Tuchel zusätzlich an Brisanz gewonnen hat, ist die Meister-Euphorie beim BVB zurück. Coach Edin Terzic hat im Winter die richtigen Worte gefunden und die Borussia wieder auf Kurs gebracht - auch dank des zwischenzeitlich deprimierenden Blicks auf die Tabelle.

Erstmals seit 2019 grüßt Dortmund in der höchsten deutschen Spielklasse wieder von ganz oben. 28 von 30 möglichen Punkten holten die Westfalen nach der Winterpause, während Primus Bayern München immer wieder schwächelte. Entscheidenden Anteil am BVB-Aufschwung hat ohne Frage Coach Edin Terzic.

Die beeindruckende Aufholjagd seiner Schützlinge besserte den ohnehin guten Ruf des gebürtigen Mendeners noch weiter auf.

Dass sein Team nach bitteren Pleiten in Wolfsburg (0:2) und Mönchengladbach (2:4) als Tabellensechster überwintern musste, bezeichnete Terzic im Gespräch mit der "dpa" als Schlüsselerlebnis: "Dieses Gefühl, sich zweieinhalb Monate diese Scheißtabelle anzugucken, hat viel Energie geweckt bei uns."

Bei den meisten Spielern setzte ein Umdenken ein, im neuen Jahr präsentierten sich die Schwarz-Gelben nicht nur spielerisch klar verbessert, sondern auch bissiger und leidensfähiger.

Endet die Horrorserie des BVB beim FC Bayern?

Jetzt steht beim FC Bayern allerdings das in Dortmund wohl unbeliebteste Gastspiel der Saison auf dem Programm. Seit Jürgen Klopp im April 2014 gewann kein BVB-Coach in einer der folgenden acht Bundesligapartien in München auch nur einen Punkt. Teils setzte es heftige Packungen mit fünf oder sechs Gegentreffern.

Das will Terzic am Wochenende unbedingt ändern: "Wir haben einen Lauf. Das macht uns sehr zuversichtlich. Wenn wir nicht nur mit einer Portion Respekt, sondern auch mit Mut in die Partie gehen, dann haben wir eine große Chance."