Robben heizt FC Bayern vor Top-Spiel gegen BVB ein

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Avancierte in seiner Zeit beim FC Bayern zum BVB-Schreck: Arjen Robben

FC Bayern gegen BVB - mehr geht im deutschen Fußball nicht! Einer, der genau weiß, wie der Klassiker funktioniert, ist Arjen Robben. Vor dem Kracher zwischen den beiden Meisterschaftskandidaten am Samstagabend (18:30 Uhr) hat der langjährige Dortmund-Schreck seine Einschätzung abgegeben.

"Es wird interessant. Der Trainerwechsel kann sich positiv auswirken. Zu Hause in der Allianz Arena sehe ich Bayern als den klaren Favoriten", erklärte der Niederländer in einem Interview auf der FCB-Homepage.

Besondere Brisanz hat die Partie durch die überraschende Entlassung von Julian Nagelsmann sowie die Verpflichtung des früheren BVB-Übungsleiters Thomas Tuchel als Nachfolger gewonnen.

Für die aktuellen Bayern-Profis hat Robben einige Tipps parat. "Ein entscheidender Faktor wird der Wille sein. In so einem Spiel musst du angreifen, da musst du voll da sein. [...] Man muss von Beginn an selbstbewusst auftreten und dem Gegner zeigen, dass sie keine Chance haben werden", verriet der 39-Jährige.

Seine Prognose fürs Wochenende: "Es wird nicht einfach für die Bayern, aber ich glaube, dass sie am Samstagabend wieder Tabellenführer sein werden."

FC Bayern: Arjen Robben hat "viel Respekt" für den BVB

Nach Robbens Meinung besitzt der FC Bayern momentan "den stärksten Kader der Liga", der einstige Flügelflitzer lobte den BVB allerdings ebenso: "Ich habe viel Respekt für Dortmund übrig, sie haben eine überragende Entwicklung als Verein hinter sich."

Trotzdem sieht er seinen Ex-Verein insgesamt im Vorteil. "Das Team ist für alle Wettbewerbe top aufgestellt. Die Mannschaft hat Spieler mit viel Fantasie, Schnelligkeit, Power und Torgefahr", schwärmte Robben vom Rekordmeister.

Sogar das Triple hält der Vizeweltmeister von 2010 für möglich: "Da sind in dieser Saison auf jeden Fall Titel drin."