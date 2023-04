"Bittere Diagnose": Youngster wird Bayern "lange fehlen"

IMAGO/Ulrich Wagner

Gabriel Marusic wird dem FC Bayern lange fehlen

Obwohl er die ersten Monate der Saison aufgrund einer Bänderverletzung verpasste, hat sich Gabriel Marusic zuletzt an den Profikader des FC Bayern herangearbeitet: Beim Bundesliga-Spiel gegen den SV Werder Bremen (6:1) und der Champions-League-Partie gegen Inter Mailand (2:0) stand der 20-jährige Innenverteidiger bereits im Kader, auf sein Debüt wartet der Kroate allerdings noch. Ein Umstand, der sich so schnell nicht ändern wird.

Wie der FC Bayern am Donnerstag verkündete, wird Gabriel Marusic den Münchnern "lange fehlen". Die "bittere Diagnose": Der Youngster hat sich im Spiel des FC Bayern II gegen den FC Augsburg II (3:2) am Mittwochabend einen Kreuzband- und Innenmeniskus-Riss zugezogen.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Marusic bislang zehn Partien für die Münchner Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern. Achtmal stand der ehemalige kroatische Juniorennationalspieler in der Startformation.

Für den FC Bayern II ist der Ausfall von Marusic der zweite Nackenschlag innerhalb kürzester Zeit: Am Mittwoch musste das Team bereits mitteilen, dass Eyüp Aydin "mehrere Wochen" nicht zur Verfügung stehen wird.

SpVgg Unterhaching ist dem FC Bayern II enteilt

Der 18-Jährige ist im defensiven Mittelfeld des FC Bayern II gesetzt und bestritt in Saisonverlauf schon 23 Partien in Liga vier. Dabei erzielte Aydin drei Tore und bereitete vier Treffer vor.

In der Regionalliga Bayern rangieren die Münchner aktuell auf dem dritten Platz. Tabellenführer SpVgg Unterhaching ist allerdings schon satte 16 Punkte enteilt. Nur der Erste spielt in den Playoffs um den Aufstieg in die 3. Liga.

Die Chance auf die Rückkehr in Deutschlands niedrigste Profi-Liga verspielten die Bayern allerdings schon früh: Bis zum 15. Spieltag konnte man nur fünf Siege feiern (6 Niederlagen/4 Unentschieden). Von den letzten zehn Partien gewann man jedoch acht (1 Remis/1 Niederlage) - darunter der 8:1-Kantersieg gegen den SV Heimstetten.