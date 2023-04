Eintracht-Flirt will nach Europa - nächster Deal fix?

IMAGO/Emmanuele Mastrodonato/LiveMedia

Wechselt Mateo Retegui zu Eintracht Frankfurt?

Mit dem Ecuadorianer Willian Pacho von Royal Antwerpen hat Eintracht Frankfurt einen Neuzugang für die kommende Saison bereits bestätigt, ein weiterer Deal soll zumindest abseits der offiziellen Verkündung bereits unter Dach und Fach sein. Ein Senkrechtstarter, der zuletzt bei der SGE gehandelt wurde, hat zudem seine Wechselabsicht untermauert.

Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg wird ab dem Sommer seine Fußball-Schuhe für Eintracht Frankfurt schnüren. Das berichtet die "Bild". Demnach hat der 24-jährige Offensivspieler am Dienstag den letzten Teil des Medizinchecks absolviert. Marmoush soll bis Ende Juni 2027 bei den Hessen unterschreiben.

"Sport1" zufolge steht der Wechsel des Ägypters, an dem auch der BVB Interesse gezeigt haben soll, bereits seit knapp einem Monat fest.

Marmoushs Vertrag läuft am Saisonende aus, für den Linksaußen (28 Pflichtspiele/6 Tore 2022/23) wird somit keine Ablösezahlung fällig. Eine Bestätigung von offizieller Seite steht noch aus.

Glaubt man der Gerüchteküche, könnte Marmoush künftig bei der Eintracht auf einen italienischen Neu-Nationalspieler treffen: Mateo Retegui. Der gebürtige Argentinier, der unlängst für die Azzurri debütierte und in seinen ersten beiden Länderspielen jeweils treffen konnte, ist aktuell noch innerhalb Argentiniens von den Boca Juniors an CA Tigre verliehen, in Kürze wird der Angreifer seine Karriere aber wohl in Europa fortsetzen.

Wechsel nach Europa für Eintracht-Flirt "ein Traum"

Tigre-Präsident Ezequiel Melarana habe ihm mitgeteilt, dass er "wahrscheinlich im Sommer verkauft werde", enthüllt der 24-Jährige im Gespräch mit der "Gazetta dello Sport". Ihm Gefalle die Vorstellung und ein Wechsel nach Europa sei "ein Traum für jeden, der Fußball spielt". Konkret erklärt der Torjäger zwar, dass er "gerne nach Italien kommen" würde, entschieden sei aber noch nichts.

"Es gibt nichts Konkretes, ich weiß nicht, was passiert: mein Vater ist für die Zukunft verantwortlich. Mein Kopf ist zu hundert Prozent bei Tigre", weicht Retegui auf Nachfrage der Zeitung aus.

Um im Poker um Retegui mitmischen zu können, müsste sich Frankfurt wohl von Randal Kolo Muani trennen. Der Superstar der Eintracht wird unter anderem beim FC Bayern gehandelt und soll etwa 100 Millionen Euro in die Kassen der Adlerträger spülen.