Schalke-Flop vor endgültigem Abgang

IMAGO/David Catry

Dries Wouters steht noch bis zum Sommer 2024 beim FC Schalke 04 unter Vertrag

Ein halbes Jahr stand Dries Wouters beim FC Schalke 04 im Profi-Kader. Seit Januar 2022 ist er an den belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgeliehen. Nun scheint die Zukunft des 26-Jährigen Defensiv-Spielers geklärt zu sein.

Der KV Mechelen ist anscheinend an einer festen Verpflichtung von Dries Wouters interessiert. Dies berichtet zumindest die niederländische Tageszeitung "Het Nieuwsblad".

Laut dem Blatt überprüft der Tabellen-13. der belgischen ersten Liga, ob die Kauf-Option des 26-Jährigen wahrgenommen werden kann. Wenn Mechelen die Bezüge des bis 2024 bei Schalke unter Vertrag stehenden Profis übernehmen kann, sollen sie bereit sein, den Belgier zu verpflichten.

Wie viel Ablöse die Schalker für Wouters verlangen, ist allerdings nicht bekannt.

Lediglich zwei Spiele für den FC Schalke 04

Nach zwei Zweitligaspielen verliehen die Gelsenkirchener den 26-Jährigen in der Wechselperiode im Winter 2022 an den Traditionsklub aus Mechelen. In der Rückrunde 2022 fiel der Belgier mit einer Wadenzerrung nahezu vollständig aus. In der aktuellen Saison absolvierte der Defensiv-Spieler 14 Spiele für den belgischen Pokalfinalisten. Dabei erzielte er ein Tor und legte einen weiteren Treffer auf.

Bevor er sich den Schalkern anschloss, spielte Wouters sechs Jahre in der Profi-Mannschaft vom KRC Genk. Mit ihnen wurde er sowohl belgischer Meister als auch belgischer Pokalsieger. Neben Schalke war er nur in der Jupiler Pro League aktiv.

In 70 Partien in der höchsten belgischen Spielklasse schoss der 26-Jährige drei Tore. Darüber hinaus legte er in den Begegnungen drei weitere Treffer auf.

Dries Wouters kam im Sommer 2021 vom KRC Genk zum FC Schalke 04. Der Belgier kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, durfte seine Qualitäten bei den Königsblauen aber nie wirklich unter Beweis stellen.