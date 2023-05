Medien: Fußball-Ikonen werben um Bayern-Flop

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Daley Blind (4.v.l.) wird den FC Bayern verlassen

Dass der FC Bayern im Januar auf eine Flut an Verletzungen in der Defensive reagierte und mit Daley Blind den niederländischen Fußballer des Jahres 2014 ablösefrei unter Vertrag nahm, ergab durchaus Sinn - zumindest aus Sicht der Münchner. Blind führt seitdem jedoch eher ein Schattendasein an der Säbener Straße. Ein Verbleib scheint ausgeschlossen.

157 Minuten, verteilt auf fünf Pflichtspieleinsätze: Der Arbeitsnachwies von Daley Blind beim FC Bayern liest sich bislang nicht gerade beeindruckend. Viele Minuten werden wohl auch nicht mehr hinzukommen.

Denn dass der niederländische Nationalspieler seinen Vertrag beim FC Bayern über den Sommer hinaus verlängert, gilt als ausgeschlossen. Außerhalb Münchens soll es hingegen durchaus noch Interesse an den Diensten des 33-Jährigen geben. Das berichtet der "Telegraaf".

Demnach bemühen sich der belgische Klub Royal Antwerpen und Ajax Amsterdam um Blind. Antrieb des kolportierten Interesses sollen dabei alte Weggefährten sein. In Antwerpen agiert Marc Overmars inzwischen als Technischer Direktor. Die Oranje-Legende kennt Daley Blind nur zu gut aus seiner Zeit als Sportlicher Leiter bei Ajax.

Ex-Stürmer des FC Schalke 04 das Zünglein an der Waage?

Zudem spielte er in der Nationalmannschaft und in Amsterdam Seite an Seite mit Daleys Vater Danny Blind. Letzteren soll Overmars dem "Telegraaf" zufolge kontaktiert und nach den Plänen seines Sohnes gefragt haben.

Aus dem Ajax-Lager soll zudem Ex-Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, der in der Hauptstadt das Management berät, direkt an Blind herangetreten sein und diesen gefragt haben, ob er sich eine Rückkehr im Sommer vorstellen könne.

Blind flüchtete Anfang des Jahres nach einem Zwist mit Trainer Alfred Schreuder nach München. Schreuder musste kurz darauf allerdings seinen Platz räumen. Inzwischen trainiert Johnny Heitinga Ajax.