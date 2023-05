So will Real Madrid die Bellingham-Ablöse drücken

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Jude Bellingham verlässt den BVB angeblich in Richtung Real Madrid

Die Medien sind sich weitestgehend einig: Jude Bellingham wird Borussia Dortmund nach der laufenden Saison verlassen, sich Real Madrid anschließen und bei den Königlichen rund 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Diesen Deal soll Real-Geschäftsführer José Ángel Sánchez unlängst bei einem Aufenthalt in Deutschland mit der Bellingham-Seite ausgehandelt haben. Kopfzerbrechen sollen den Madrilenen allerdings weiterhin die Verhandlungen mit dem BVB bereiten.

Real Madrid hat Jude Bellingham längst von einem Engagement überzeugt und muss sich nun mit dem BVB an einen Tisch setzen, um eine Einigung bezüglich der Ablöse zu erzielen. Das berichtet "El Nacional". Das Vorhaben beinhaltet demnach allerdings durchaus einige Stolpersteine.

Die Schwarz-Gelben, bei denen der 19-jährige Engländer nicht nur absoluter Leistungsträger ist, sondern auch noch bis Ende Juni 2025 unter Vertrag steht, sollen auf nicht weniger als 150 Millionen Euro pochen. Eine Summe, die Real dem Bericht zufolge mit allen Mitteln drücken möchte.

Um dies zu erreichen, soll man in der spanischen Hauptstadt großes Interesse daran haben, eigene Stars in Richtung Dortmund ziehen zu lassen und mit der Bellingham-Ablöse zu verrechnen. Konkret führt "El Nacional" drei Namen auf.

Aurelien Tchouaméni, Sergio Arribas oder Brahim Díaz könnten im Gegenzug zu den Schwarz-Gelben wechseln, heißt es.

Tchouaméni ist in diesem Trio sicherlich der bekannteste Kicker. Real überwies für den Franzosen, der wie Bellingham im zentralen Mittelfeld zuhause ist, erst im Sommer 2022 80 Millionen Euro an die AS Monaco, dürfte dem BVB daher einen großen Teil der Bellingham-Wunschablöse abziehen. Der Deal würde daher wohl nur Sinn ergeben, wenn man beim Bundesligisten großes Vertrauen in Tchouaméni hat.

Real Madrid will Verhandlungen mit dem BVB Mitte Juni beendet haben

Díaz ist derzeit von Real an den AC Milan ausgeliehen, wo er Stammkraft ist (40 Spiele/6 Tore/4 Vorlagen). Milan kann den offensiven Mittelfeldspieler für 22 Millionen Euro fest verpflichten, Real die Vereinbarung für 27 Millionen Euro allerdings wieder nichtig machen. Sollte Mailand die Option ziehen, erscheint dieses Vorgehen allerdings wenig sinnvoll.

Bleibt mit Arribas ein 21-jähriges Offensiv-Talent, das noch am Anfang seiner Profikarriere steht. Der Linksfuß ragt allerdings aus dem Nachwuchs der Madrilenen heraus und würde gut ins BVB-Profil passen. Haken an der Sache: Wirklich tief dürfte die Ablöse für Bellingham durch den unerfahrenen Youngster nicht fallen.

Gut vorstellbar ist zudem, dass man in Dortmund gar kein Interesse daran hat, einen Real-Spieler im Deal zu verrechnen. Die Schwarz-Gelben sitzen angesichts von Bellinghams Vertragslaufzeit an einem sehr langen Hebel und dürften nicht so schnell einknicken. Real soll dennoch davon ausgehen, Mitte Juni grünes Licht geben zu können.