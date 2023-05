Knäbel gibt Einblick in Schalker Zweitliga-Planungen

IMAGO/Christian Schroedter

Peter Knäbel glaubt an den FC Schalke 04

Es hat nicht gereicht: Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd in der Rückserie hat der FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga am Ende knapp verpasst. Sportvorstand Peter Knäbel blickt dennoch optimistisch in die Zukunft.

"Ich kann jetzt nicht gleich zur Tagesordnung überschreiten. Aber dann gilt es sich zu schütteln und konstruktiv nach vorn zu schauen", erklärte der Funktionär nach dem Abstieg der Königsblauen, die am Samstag bei RB Leipzig mit 2:4 verloren hatten.

Er sei "unheimlich stolz", betonte Knäbel: "Ich werde ganz vielen Menschen Danke sagen, die in der Kabine gearbeitet haben, die auf dem Platz den Verein würdig vertreten haben."

Nach einem gemeinsamen Brunch am Sonntag sollen einige Spieler verabschiedet werden. Mehrere Profis waren nur auf Leihbasis in Gelsenkirchen.

Der Klassenerhalt wäre laut Knäbel "Variante A" gewesen. "Wir haben aber in der Variante B jetzt schon aus dem Vertragsbestand heraus eine Mannschaft, die sich absolut sehen lassen kann. Wir werden versuchen, die weiter zu optimieren", kündigte der 56-Jährige an.

Sebastian Polter bekennt sich zum FC Schalke 04

Bei der Mission Wiederaufstieg möchte auch Angreifer Sebastian Polter mithelfen, der seine Tränen nach dem Schlusspfiff nicht hatte verbergen können.

"Es tut sehr weh, für jeden einzelnen von uns. Wir haben viel aufgewendet, um dieses Endspiel zu haben. Natürlich überwiegt jetzt die Enttäuschung, dass wir abgestiegen sind. Ich möchte wieder helfen, das Ganze aufzubauen", sagte der Routinier.

In der Rückrunde hatte der FC Schalke mit 22 Punkten das Feld von hinten aufgerollt und die Abstiegsränge zwischenzeitlich verlassen. Letztendlich wog die Hypothek der desolaten Hinserie aber zu schwer.

Einige wichtige Personalentscheidungen werden in den kommenden Tagen erwartet. Fest steht: Die Knappen wollen unbedingt mit Trainer Thomas Reis in die 2. Bundesliga gehen.