FC Schalke 04 tütet Millionen-Deal ein

Gute Nachrichten für Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04: Die Königsblauen dürfen sich über eine Millionen-Summe freuen.

Wie der Revierklub am Dienstag bekanntgab, wechselt Mittelfeldspieler Can Bozdogan endgültig zum FC Utrecht. Der 22-Jährige war bereits in der vergangenen Saison an den niederländischen Erstligisten ausgeliehen.

"Die Gespräche mit Can waren von unserer Seite aus von Anfang an sehr offen. Er selbst hat den Wunsch geäußert, in Utrecht bleiben zu wollen und nicht nach Gelsenkirchen zurückzukehren", sagte Sportvorstand Peter Knäbel: "Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Utrecht einigen konnten und wir bei einer weiteren positiven Entwicklung auch zukünftig finanziell partizipieren werden."

Zur Höhe der Ablösesumme machten die Schalker zwar offiziell keine Angaben. Der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zufolge fließt aber eine Sockelablöse in Höhe von einer Million Euro aus Utrecht nach Gelsenkirchen.

Diverse Vertragsoptionen, wie es heißt, könnten die Summe noch weiter steigen lassen. Zudem soll sich Schalke eine Weiterverkaufs-Beteiligung für Bozdogan gesichert haben.

Vom 1. FC Köln über den FC Schalke 04 nach Holland

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler war 2019 vom 1. FC Köln in den Schalker Nachwuchsbereich gewechselt.

2020 stieg er in den Profi-Kader auf, konnte sich dort aber nicht entscheidend durchsetzen. Auf eine Leihe zu Besiktas in der türkischen Süper Lig 2021/2022 folgte der Wechsel nach Utrecht im vergangenen Sommer.

Dort bestritt Bozdogan in der abgelaufenen Spielzeit 27 Pflichtspiele. Ein Tor und sechs Vorlagen gelangen ihm dabei.

Parallel zum Bozdogan-Verkauf machte Schalke die Verlängerung mit Henning Matriciani offiziell. Der ursprünglich bis 2024 gültige Vertrag des Verteidigers wurde vorzeitig bis 2026 verlängert.

"Als Klub freuen wir uns darüber, wie sehr sich Henning in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat", sagte Knäbel: "Wir sind davon überzeugt, dass er auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird, auf und neben dem Platz."