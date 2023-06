Angelino kehrt vorerst zu RB Leipzig zurück

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Angelino kehrt von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig zurück

Der Spanier Angelino wird den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim erst einmal verlassen und zum Kraichgauer Ligarivalen RB Leipzig zurückkehren.

Das letzte Wort über die Zukunft des Außenverteidigers, dessen Leihe am 30. Juni endet, ist aber noch nicht gesprochen. Die Kaufoption in Höhe von angeblich 20 Millionen Euro will die TSG zwar nicht ziehen, die Verantwortlichen sind aber offen für Verhandlungen mit RB.

"Leider ist eine Weiterverpflichtung für uns zu den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber sollte sich diesbezüglich noch einmal ein Fenster öffnen, wären wir zumindest gesprächsbereit", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen.

Angelino kam im August des vergangenen Jahres zur TSG und absolvierte 33 Ligaspiele für die Kraichgauer. Außerdem wurde der 26-Jährige zweimal im DFB-Pokal eingesetzt.