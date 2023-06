"Würde mir alles bedeuten": Haaland will Geschichte schreiben

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Erling Haaland peilt mit Manchester City das Triple an

Erst den Erzrivalen schlagen, dann Geschichte schreiben: Stürmerstar Erling Haaland von Manchester City träumt vor dem Finale im FA-Cup mehr denn je vom Triple.

"Es würde mir alles bedeuten. Ich werde alles tun, was ich kann, um es zu schaffen. Es ist mein größter Traum, und hoffentlich werden Träume wahr", sagte der Norweger der "BBC": "Aber es ist auch nicht einfach - es sind zwei Endspiele gegen zwei gute Mannschaften, die alles tun werden, um das zu zerstören."

Im ersten Finale um den englischen Pokal treffen Haaland und Co. am Samstag im Wembley-Stadion (16:00 Uhr/DAZN) im Derby auf Manchester United, eine Woche später geht es in Istanbul gegen Inter Mailand um den Triumph in der Champions League.

"Deshalb haben sie mich natürlich gekauft, um das zu erreichen, das müssen wir nicht verheimlichen", sagte Haaland, der vor der Saison von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war: "Es wäre unwirklich, diese Geschichte zu schreiben." Bisher konnte nur ein englischer Klub das Triple gewinnen - ausgerechnet Citys Stadtrivale Manchester United 1999.

In der Meisterschaft hatte City den FC Arsenal im Schlussspurt noch abgefangen, nun will das Team von Pep Guardiola die Saison krönen. "Wir haben noch zwei Endspiele, und jetzt können wir uns nur noch auf diese beiden Endspiele vor dem Urlaub konzentrieren", sagte Haaland.