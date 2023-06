Medien: FC Bayern scheitert mit weiterem Vlahovic-Angebot

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Wechselt Vlahovic im Sommer zum FC Bayern?

Der FC Bayern sucht einen neuen Mittelstürmer - und ist dabei dem Vernehmen nach bereit, tief in die Tasche zu greifen. Im Fokus steht unter anderem Dusan Vlahovic von Juventus Turin, für den die Münchner nun ein weiteres Angebot hinterlegt haben sollen. Erneut hat dieses jedoch scheinbar nicht den Anforderungen des Serie-A-Rekordmeisters genügt.

Nachdem die italienische "Tuttosport" zu Wochenbeginn über eine erste Offerte des FC Bayern für Dusan Vlahovic berichtet hatte, legt der "Corriere della Sera" nun nach. Nach anfänglich 50 Millionen Euro sollen die Münchner Bosse ihren Kollegen von Juventus Turin nun 60 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen, geboten haben.

Erneut soll das Angebot abgelehnt worden sein, heißt es. Denn: Die Summe ist noch immer weit entfernt von der Wunschablösesumme, die bei 80 Millionen Euro liege.

Trotz der bisherigen Uneinigkeit, so der "Corriere", sieht es jedoch derzeit danach aus, als würde ein Transfer im Sommer tatsächlich zustande kommen. Nach Innenverteidiger Matthijs de Ligt wäre Dusan Vlahovic somit bereits der zweite Juve-Star in zwei Jahren, der sich den Münchnern anschließen würde. Allein ein hochdotiertes Angebot aus England könne einen Wechsel von Dusan Vlahovic zum FC Bayern noch verhindern, so das Blatt.

Macht ein England-Trio dem FC Bayern Konkurrenz?

Abschiedsgerüchte um den serbischen Mittelstürmer hatte es schon im vergangenen Winter gegeben. Damals kam das Interesse vor allem aus der englischen Premier League. Der FC Chelsea, Manchester United und der FC Arsenal sollen Vlahovic ins Visier genommen haben.

Der Angreifer jedoch habe im Winter zunächst abwarten wollen, im Wissen, dass der Sommer ein passenderes Angebot bereithalten könnte. Auch Juventus war nicht bereit, seinen Mittelstürmer mitten in der Saison abzugeben und somit die Saisonziele zu gefährden. Da sich der 23-Jährige seit seinem über 80 Millionen Euro teuren Wechsel im Januar 2022 allerdings letztlich nicht wie erhofft zum absoluten Leistungsträger entwickelte, soll Juventus mittlerweile gesprächsbereit sein.

Der Linksfuß hatte sich einst mit 49 Toren in 108 Spielen für Florenz für Höheres empfohlen. Bei Juventus Turin gelangen ihm in 63 Partien bislang jedoch nur 23 Treffer. Sein Vertrag im Piemont ist noch bis 2026 gültig.