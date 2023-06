"Revolutionäres" Modell beim FC Bayern denkbar?

IMAGO/Revierfoto

Bayern-Coach Tuchel könnte schon bald mehr Aufgaben beim Rekordmeister übernehmen

Die Nachricht vom Aus für Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn beim FC Bayern hat vieles auf den Kopf gestellt. Während die Nachfolge von CEO Kahn schnell geregelt war, gestaltet sich die Suche nach einem neuen Sportvorstand schwerer. Der langjährige Kommentator Marcel Reif kann sich in Zukunft ein "englisches Modell" vorstellen.

Bei "Bild" erklärte Reif: "Die Stelle ist so einfach nicht zu besetzen. Ich glaube es wird für eine geraume Zeit, vielleicht ändern sich sogar die Paradigmen, darauf hinauslaufen, dass Karl-Heinz Rummenigge mit Thomas Tuchel ein Modell praktiziert, dass in England gang und gäbe ist und bei uns ein bisschen revolutionär wäre."

Gemeint ist, dass Tuchel nicht nur Trainer des FC Bayern ist, sondern auch als eine Art "Teammanager", ähnlich wie beispielsweise Jürgen Klopp beim FC Liverpool, fungiert, der vor allem in Transfer-Angelegenheiten ein großes Mitspracherecht hat.

Bayern-Trainer Tuchel wirbt angeblich für Rice und Vlahovic

Dazu passt, dass die momentan am heißesten diskutierten Namen klare Wunschspieler von Tuchel sein sollen. Sowohl für West-Ham-Star Declan Rice als auch für Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic soll der Trainer des FC Bayern intern stark werben.

Damit diese Transfers realisiert werden können, muss der deutsche Rekordmeister aber auch Geld einnehmen. Während sich die Abgänge von Benjamin Pavard und Lucas Hernández immer mehr abzeichnen und laut Reif "eine weitere große Baustelle in München aufmachen", glaubt der 73-Jährige, dass Leroy Sané und Sadio Mané nur schwer zu verkaufen sein werden.

So oder so zeichnet sich in München ein extrem interessanter Transfer-Sommer ab, an dessen Ende Thomas Tuchel als großer Gewinner hervorgehen könnte. Sollte der FC Bayern tatsächlich auf ein "englisches Modell" setzen, wäre der Ex-BVB-Trainer wohl der "mächtigste" Bayern-Coach der Geschichte, schlussfolgerte Reif.