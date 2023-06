Sturm-Kandidat des FC Bayern bald vom Markt?

IMAGO/Gonzales Photo/Tommaso Fimiano

Wechselt Rasmus Højlund nicht zum FC Bayern?

Wer wird der neue Torjäger des FC Bayern? Rasmus Højlund soll sich im Kandidatenkreis des Rekordmeisters befinden. Allerdings droht den Münchnern eine Transfer-Schlappe.

Wie "talkSPORT" berichtet, macht Manchester United bei Højlund ernst. Cheftrainer Erik ten Hag wünscht sich demzufolge zwei neue Mittelstürmer für die kommenden Saison. Der 20-Jährige ist bei diesen Bemühungen anscheinend in den Fokus gerückt.

Für Højlund würden offenbar rund 45 Millionen Euro fällig werden. Der dänische Nationalspieler steht noch bis 2027 beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo unter Vertrag. Højlund erzielte in der abgelaufenen Saison neun Tore in der Serie A.

In den vergangenen Wochen wurde der Skandinavier auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Mitte April berichtete "Sport Bild", dass Höjlund im Fokus des deutschen Rekordmeisters stehen soll.

Wie weit die Transfer-Überlegungen an der Säbener Straße wirklich gehen, ist ungewiss. In den vergangenen Tagen haben sich insbesondere Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Dusan Vlahovic (Juventus) als heiße Kandidaten für die Neun herauskristallisiert.

FC Bayern sucht neuen Torjäger

Dass der FC Bayern einen neuen Angreifer verpflichten will, ist seit Wochen klar. "Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft", stellte Vereinspräsident Herbert Hainer bereits nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City Mitte April klar.

In der abgelaufenen Saison setzte der FC Bayern vor allem auf Eric Maxim Choupo-Moting in der Offensivzentrale. Jedoch befindet sich der 34-Jährige bereits im gehobenen Fußballeralter und war gerade in der Rückrunde verletzungsanfällig.

Egal welcher Kandidat letztlich an die Isar wechselt: Der FC Bayern wird eine satte Millionen-Summe in die Hand nehmen müssen.